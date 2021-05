‘Chicharito’, de vena; marca al Austin FC su séptimo gol de la temporada de la MLS (VIDEO)

En revés del Galaxy de Los Ángeles al Austin FC, Javier “Chicharito” Hernández marcó su séptimo gol de la temporada de la Major League Soccer (MLS).

La anotación del atacante mexicano cayó al minuto 76 de acción.

Sebastian Lletget fue el autor del primer tanto del conjunto angelino al Austin FC, al 35, al aprovechar una pifia defensiva.

Hernández, que ha marcado gol en cuatro de los cinco partidos del Galaxy de Los Ángeles en la actual temporada de la MLS, ha sido pieza clave para que su escuadra se mantenga como sublíder de la Conferencia del Oeste.

Ello, merced a los 12 puntos que ostenta.

You knew he was gonna get on the scoreboard.@CH14_ scores his 7th (!) of 2021 💚🖤 pic.twitter.com/FilTYvQm1K

— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 15, 2021