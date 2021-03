“Carlos Vela no tiene cabida en la Selección Mexicana” Gerardo Martino

El técnico de la Selección Mexicana aseguró que Carlos Vela no tiene los méritos para reforzar al equipo Olímpico ya que se ha negado a la mayor

Gerardo Martino no ve que Carlos Vela tenga los méritos para ser llamado a la Selección Olímpica como refuerzo, dado que se ha negado a ser llamado a la Mayor desde que inició su era como seleccionador nacional.

Jaime Lozano tiene la potestad de reforzar a su equipo con tres jugadores mayores a la edad reglamentaria, pero el Tata, veía ilógico que uno de esos lugares fuera para Vela, delantera del LAFC. “Sería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la playera de la Selección, en la totalidad de la palabra”, dijo el Tata en conferencia de prensa.

Al asumir, Martino se dio a la tarea de hablar con la Hiena para saber su disposición a vestir la camiseta de la Seleccióny la respuesta del delantero fue negativa, así que llamarlo ahora, no sería lógico: “Lo de Carlos lo he dicho desde mucho tiempo atrás, cuando uno está a disposición de sus selecciones, es en todas, no ´puede estar en una sí y en otra no”.

Así que parece que el tema Carlos Vela con Martino, por lo menos, está cerrado. Pero dentro de todo esto, el seleccionador mayor, felicitó al equipo Sub 23 que logró el pase a los Juegos Olímpicos: “Excelente, los chicos y Jaime Lozano con todo su cuerpo técnico se han preparado muy a conciencia. Las sorpresas en el futbol se dan permanentemente. Lo que le pasó a EU con Honduras podía pasarle a México, y México no lo permitió. Ahora deben de tener la aspiración de tener el título, pero lo más importante ya lo han conseguido”.

No les cuelga ninguna medalla: “No soy el entrenador de los chicos, no quiero decir algo imprudente. Lo más lógico en lo que se refiere a las posibilidades, lo debe de decir Jaime, quien es el que los ve jugar, pero tienen muy buen equipo

Reiteró que para el verano, la prioridad en cuanto a escoger jugadores será para Lozano y su selección olímpica, pero eso no le quitará responsabilidades a la hora de enfrentar la Copa Oro. “Entiendo que la Selección de México las obligaciones las tiene siempre. Independientemente de los futbolistas que podamos elegir. Como parte de la FMF entendimos que en los próximos cuatro meses lo más importante son los Olímpicos, desde el lado del cuerpo técnico de la Mayor hay un total apoyo a la lista que decida Jaime. Pero esto no nos quita responsabilidades hay que ir a la Copa Oro para poder ganarla”.

Y recordó que en la edición pasada: “Lo mismo nos pasó, fuimos sin (Héctor) Herrera, sin (Javier) Hernandez, sin (Jesús) Corona, sin (Hirving) Lozano, jugadores importantes en esos momentos y la realidad es que teníamos la obligación y la ganamos… Tampoco nos cambia la responsabilidad ahora”