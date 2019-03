Carlos Vela, héroe del primer mundial de México, festejará 30 años

Fue el 1 de marzo de 1989 cuando Vela Garrido vio la primera luz en el caribe mexicano. Desde pequeño su peculiar talento para el futbol le abrió las puertas de las Chivas, equipo con el cual alcanzó la selección nacional sub 17, pero con el que no logró debutar en el máximo circuito.

El delantero Carlos “Bombardero” Vela, uno de los artífices en la obtención del primer Mundial de futbol para México en la categoría sub 17, este viernes celebrará 30 años de vida como un jugador de calidad que ahora anota goles con Los Ángeles FC de la liga de los Estados Unidos.

Fue el 1 de marzo de 1989 cuando Vela Garrido vio la primera luz en el caribe mexicano. Desde pequeño su peculiar talento para el futbol le abrió las puertas de las Chivas, equipo con el cual alcanzó la selección nacional sub 17, pero con el que no logró debutar en el máximo circuito.

En 2005, con apenas 16 años cumplidos, Carlos Vela escribió su nombre con letras de oro en la historia del futbol mexicano, junto con Giovanni dos Santos y César Villaluz formó un tridente de miedo que ayudó a México a consagrarse campeón del mundo de la categoría sub 17 por primera vez en la historia al derrotar 3-0 a Brasil en Perú.

Gracias a sus cinco anotaciones, incluida una en la final, Vela se hizo acreedor al botín de oro de este torneo, por lo cual los equipos del “viejo continente” posaron sus ojos en el cancunense, por lo que el Arsenal de Inglaterra fue el gran ganador de la puja por el ariete azteca.

Ya instalado en Europa tuvo que pasar por el Salamanca de la segunda división de España debido a que las reglas de la Premier League no permitían que Carlos debutara con los “Gunners” por ser menor de edad, situación que se alargó un año más, pues Vela pasó una temporada con el Osasuna, éste ya en la división de honor de España.

Con los “Rojillos” de Pamplona, Vela consiguió su primer gol en el máximo circuito cuando anotó el único gol del Osasuna en la derrota a domicilio de 3-1 contra Atlético de Madrid. Su regreso al Arsenal estaba cerca, sin embargo, su paso por la isla no fue tan afortunado.

En 2008 pasó a formar parte del primer equipo de los “Gunners” con el dorsal “11”, debutó en Premier League y en Champions League con el Arsenal, pero no consiguió despuntar en Londres, por lo que tras un año con el West Bromwich volvió al futbol de España para devolverle el brillo a su carrera.

Fue en la Real Sociedad de San Sebastián, donde Vela mostró al mundo de que estaba hecho, al llevar junto con el francés Antoine Griezmann al elenco “txurri-urdin” a la fase de grupos de la edición 2013-2014 de la Champions League, un hecho histórico para esta institución que fue una con el “Bombardero” en su mejor momento.

Con la Real también escribió su nombre con letras de oro, pues anotó el gol tres mil en la historia del equipo de San Sebastián, donde en 250 partidos marcó 73 goles y repartió 45 asistencias.

Luego de seis temporadas como referente de la Real, Vela decidió poner rumbo a Los Ángeles FC de la MLS de los Estados Unidos, en donde ha desbordado su calidad en forma de goles y se convirtió en la primera gran figura del equipo que recién fue creado en 2018.

Con la selección nacional también pasó dulces y amargos, pues luego del título obtenido en Perú en 2005, el zurdo batalló para hacerse un hueco en el “Tri”, para lograr volverse mundialista en la justa de Sudáfrica 2010.

Luego hubo un distanciamiento que terminó en Rusia 2018, donde Vela jugó su segundo Mundial de futbol con México, justa en la que consiguió su primer gol en copas del mundo.

Vela es padre de un niño llamado Romeo Vela con la reportera española Saioa Cañibano; es hermano del también futbolista Alejandro Vela y no ha estado excento de la polémica, pues en una ocasión declaró que el futbol no es algo que le apasione y prefiere evitar el tema fuera de la cancha. Sin embargo, este hecho no quita que posea una zurda prodigiosa pocas veces vista en el futbol mexicano.