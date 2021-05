‘Canelo’ a videojuego de Esports Boxing Club, al igual que Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez (VIDEO)

Al igual que Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez, Esports Boxing Club incluirá a Saúl “Canelo” Álvarez en un videojuego.

Avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), permitirá medir las habilidades de quienes lo adquieran, como si fueran pugilistas, y mejorar sus golpes.

Asimismo, podrán contratar entrenador y hasta promotor.

Por otra parte, el videojuego Esports Boxing Club, a ser lanzado primero para PC y posteriormente para las plataformas Xbox One, Xbox Series X/S y Playstation 4 y 5, contará con narraciones de comentaristas especializados.

🇺🇸 ''The face of boxing'' is coming to PC, PlayStation and Xbox. Find me in the brand new boxing video game @ESBCGame 🥊

🇲🇽 "La cara del boxeo" llega a PC, PlayStation y Xbox. Encuéntrame en el nuevo video juego @ESBCGame 🥊 pic.twitter.com/rczR1egWAz

— Canelo Alvarez (@Canelo) May 24, 2021