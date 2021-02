Bucaneros se lleva el Super Bowl y Tom Brady consigue su séptimo anillo de campeón

Los Bucaneros de Tampa Bay borraron del mapa a los Jefes de Kansas City en el Super Bowl LV, con lo que el histórico mariscal de campo, Tom Brady, consiguió su séptimo anillo con bucaneros

Los Bucaneros hacen historia al ganar en su propio estadio el Super Bowl LV a los Kansas City Chiefs; el equipo de Tampa consiguió su segundo trofeo Vince Lombardi gracias a la brillante actuación del veteranoTom Brady.

Desde la patada inicial, ambos equipos se mantuvieron muy parejos, hasta que los Chiefs abrieron el marcador con un gol de campo de 49 yardas, sin embargo, al final del primer cuarto, Brady respondió y conectó un pase corto hacia Rob Gronkowski para poner el partido 6-3.

Las acciones del segundo cuarto comenzaron a favor de Tampa Bay, con jugadas de poder avanzaron, pero después de una larga serie ofensiva se quedaron a tan solo una yarda de anotar, el momento anímico en ese momento era para Mahomes y su equipo, sin embargo, no supieron aprovechar la ventaja y después de varios errores y castigos de la defensiva, los Bucaneros nuevamente por medio de la conexión Brady – Gronkowski.

Lograron irse arriba en el marcador 14-3; ya a punto de finalizar este cuarto los Chiefs pudieron conectar un gol de campo de 34 yardas para poner los cartones 14-6, todo parecía que se iban a ir así al descanso, pero la experiencia de Tom Brady relució una vez más, le tomó menos de un minuto para poder conectar un pase corto hacia Antonio Brown en zona de anotación y así extender la ventaja 21 a 6.

Al inicio del último cuarto el marcador en el Estadio Raymond James era de 31-9, Mahomes y su línea ofensiva no pudieron destacar, no mostraron una gran actuación, cometieron muchos errores, esto benefició a los de Tampa para manejar el tiempo y el encuentro a su conveniencia, no hubo más anotaciones en este cuarto y Tom Brady de 43 años demostró porque tiene 6 anillos de campeonato al guiar a su equipo hacia la victoria.