A Raúl Jiménez lo creyó muerto su pareja tras su choque de cabezas con brasileño David Luiz

A Raúl Jiménez, atacante mexicano del conjunto del Wolverhampton, lo creyó muerto su pareja, Daniela Basso, tras su choque de cabezas con David Luiz, defensa brasileño del Arsenal.

Y que se dio a la tarea de tranquilizar a familiares y amigos tras el encontronazo de testas entre ambos jugadores.

“Desgraciadamente, lo primero que pensé fue que se murió; en pantalla nunca lo vi reaccionar; normalmente, cuando los jugadores se caen y se lastiman, ves la reacción; ahí es cuando sabes si están fingiendo o no, pero no vi nada; no pude ver nada; no pude ver sus ojos; era una de las sensaciones más feas en la vida.

“Pasaron 45 minutos hasta que supe que estaba vivo; no sabía si estaba bien, o si estaría bien; sólo vivo.

“Imagínese, 45 minutos en los que tuve que tratar de mantener la calma y decirme que todo saldría bien”, aseguró Basso en entrevista con “The New York Times”.

En cuanto a que se dio a la tarea de tranquilizar a familiares y amigos tras el encontronazo de testas de Jiménez con Luiz, la pareja del atacante mexicano del conjunto del Wolverhampton hizo alusión al “bombardeo” de llamadas que recibió.

“De nuestras familias y nuestros amigos en México fue un ‘bombardeo’.

“Tenía que ser fuerte.

“Tenía que decirles que todo iba a estar bien”, hizo notar Basso en su entrevista con “The New York Times”.