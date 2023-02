Tao Tsu-chiya de felicidad por ser mamacita

La actriz brilla en su personaje de Usagi en la serie ‘Alice in borderland’ * La fama y el éxito le sonríen a la escultural joven de 27 años de edad

JOVIRA

Una mala noticia para los seguidores de la bella actriz Tao Tsuchiya, pues anuncia que será madre y que pronto habrá boda con su novio, el cantante japonés Ryota Katayose.

La protagonista de la exitosa serie de Netflix “Alice in borderland” será madre.

La sexy actriz, de 27 años de edad, quien saltó a la fama como Usagi, anunció también su matrimonio con el cantante japonés Ryota Katayose, con quien protagonizó una película en el 2017.

Resulta que la pareja estaba en plenos preparativos para su boda cuando Tsuchiya descubrió que estaba embarazada, así que será toda una mamacita.

“Desde que nos conocimos, en todos estos años, nosotros nos hemos apoyado y ayudado mutuamente con mucho respeto. Nos animábamos el uno al otro a través de nuestros éxitos como artistas individuales”, comunicaron los novios.

Tsuchiya (27) y Katayose (28) se conocieron hace cinco años, cuando actuaron juntos en el filme “Mi hermano me ama demasiado” (“Ani ni Aisaresugite Komattemasu” del 2017).

Pero ni duda cabe que la serie japonesa “Alice in borderland” es el proyecto más famoso de Tao Tsuchiya.

La actriz sensual que da vida a Usagi Yuzuha fue aclamada por su desempeño físico al filmar ella misma sus desafiantes escenas de acción. La segunda temporada del thriller se estrenó el 22 de diciembre en Netflix.

ACTRIZ Y CANTANTE

Tsuchiya nació el 3 de febrero de 1995 en la ciudad de Tokio, Japón. Tiene una hermana mayor, Honoka, quien es modelo, y un hermano menor, Shimba, quien es actor.

En 2010, Tsuchiya apareció en la película “Ultraman Zero: The Revenge of Belial”, donde interpretó a la princesa Emerana Luludo Esmeralda.

En 2014, apareció en la película “Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno”, donde dio vida a Makimachi Misao.

El 13 de septiembre del mismo año, volvió a interpretar a Misao ahora en la película ‘Rurouni Kenshin: The Legend Ends.

En 2016, se unió al elenco de la serie Omukae Death (también conocida como “Goodbye Ghosts”) donde dio vida a Aguma Sachi, una joven que ayuda a los fantasmas a cruzar al otro lado, hasta el final de la serie el 18 de junio del mismo año.

En 2017 apareció como personaje principal en la película ‘The 8-Year Engagement’, donde interpretó a la chef Mai Nakahara, una joven que luego de encontrar el amor inesperadamente es diagnosticada con una extraña enfermedad.