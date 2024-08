¡Fin al distanciamiento entre Gala Montes y su madre!

Desde hace 3 años realiza cambios de imagen en ‘Venga la Alegría’ * De plácemes por cumplir un año más de éxito ‘GeExtensions’ y ser el primero en formar parte del ‘Escuadrón de la Belleza’ * Ha transformado cabelleras de grandes estrellas

ERIC GARCÍA

Gerardo Espinosa brilla en el mundo de la cabellera, es el creador de GeExtensions, razón de sobra para ser considerado el Dios de las Extensiones.

“Estoy muy feliz y agradecido. Cumplimos un año más de trabajo y de mucho éxito; gracias a todas por confiar en mí y dejar sus cabelleras en mis manos”, añade Espinosa.

“Soy muy afortunado porque, para mí, no solo es un trabajo, es un hogar donde he conocido valiosas y bellas personas. Cada día voy esforzándome más y actualizándome para que GeExtensions crezca mucho más”, asevera Gerardo.

GEEXTENSIONS SIGUE CRECIENDO

“Este año cumplo 13 de esta carrera que no ha sido fácil, pero me siento orgulloso de todo lo que he logrado y hasta donde he llegado. Vamos por más”, enfatiza Espinosa.

“Festejemos la vida y el éxito que nos depara, ya que GeExtensions llegará muy lejos. Gracias infinitas a mis seguidoras, amigos, familia y clientas por hacer que GeExtensions siga creciendo”, expresa emocionado el Dios de las Extensiones.

TRANSFORMA LA CABELLERA DE GRANDES CELEBRIDADES

“Llevo 3 años participando en el programa de Venga la Alegría, haciendo cambios de imagen y actualmente llevo un año perteneciendo al Escuadrón de la Belleza, en donde hemos cambiado el look y la vida de muchas mujeres física y mentalmente”, comenta Gerardo.

“Me siento muy orgulloso de poner mi granito de arena en la sociedad; he compartido ahí experiencias con muchos profesionales de maquillaje y diseñadores de imagen. Los mejores del país”, asegura el Dios de las Extensiones.

Cabe destacar que también ha transformado cabelleras de varias famosas, como Kristal Silva, Andrea Escalona, Erika Saca, Mari Luz Bermúdez, Mimi de Flans, entre muchas más.

“Para mí todas son importantes y estrellas, cada una tiene un lugar especial en GeExtensions”, afirma Gerardo Espinosa, quien revela que para el fin de año viene una sorpresa superpadrísima. Estaremos pendientes.