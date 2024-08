El Ferxoo engalana el estadio GNP Seguros

El Foro Sol ya es parte del pasado * La estrella musical hará las delicias del público mexicano los días 8, 10 y 11 de agosto con el respaldo de 14 Grammy y 200 millones de sencillos vendidos

ERIC GARCÍA

Bruno Mars será el encargado de estrenar el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) este jueves con el primero de tres conciertos que tiene programados durante esta semana en la CDMX.

La espera terminó y el renovado recinto abrirá sus puertas este 8, 10 y 11 de agosto para ofrecer una nueva experiencia a los amantes de la música y los conciertos inolvidables.

Parte de las modificaciones que se realizaron fueron la colocación de butacas en la zona de gradas, instalación de pantallas e integración de elevadores, en favor de personas discapacitadas.

La apertura del Estadio GNP Seguros trae sorpresas para el público.

Bruno Mars llega a México, luego de haber triunfado con 14 shows en Brasil durante el festival The Town Festival en São Paulo.

En cada una de sus presentaciones, hubo más de 100 mil personas, alcanzando números sumamente altos en temas de popularidad y aceptación.

SEMBLANZA

Bruno Mars es ganador de 14 Grammy, 200 millones de sencillos vendidos y escuchado por 70 millones de personas mensualmente en Spotify.

Peter Gene Hernández, su nombre real, ha tenido gran aceptación en todo el mundo y es un monstruo musical con calidad internacional.

Las tres canciones más escuchadas por el público son: Locked out of Heaven, Just the Way You Are y When I Was You Man.

Así que ya lo saben, los amantes de la buena música tienen una cita histórica este jueves en el estadio GNP Seguros en compañía de Bruno Mars.