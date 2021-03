“Me dijeron que a todas nos pasa” Melenie hija de Alicia Villareal, hace denuncia por abuso sexual

Melenie Aideé, hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona, denunció ser víctima de abuso sexual por parte de un familiar cercano. La agresión ocurrió cuando la joven tenía 17 años de edad.

Durante 2016, Melenie Aideé fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar cercano, según la denuncia hecha por ella misma a través de su cuenta de Instagram.

En dicha publicación, la hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona contó que esta persona era considerada como un hermano para ella, pero que este sujeto aprovechó una noche en la que estaban solos para tocarla sin su consentimiento.

“Lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short. Me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tú nada más no te quitabas. Sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme”, escribió Carmona.

Tras encerrarse en este lugar, Melenie pasó dos horas llorando y cuando se decidió a salir para hacerle frente a su agresor, este había abandonado el domicilio.

Más adelante la joven explicó que su madre y su padrastro la apoyaron siempre, que se mantuvieron a su lado, pero que otros miembros de su familia la cuestionaron y minimizaron este abuso. Incluso hubo quienes ignoraron el problema durante años.

“Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todas les pasa, que qué vergüenza que todos se enteraran lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia… Uno no sabe lo que viva la otra persona hasta que le pasa”, narró.

Arturo Carmona, por otra parte, comentó no estar al tanto de la situación, pero que brindaba todo el apoyo y amor a su hija para hacer frente al agresor.

“Con profundo dolor hoy me entero, mi amor, de esto. Me duele en el alma no hayas acudido a mí. Entiendo que lo hayas hecho. Hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí”, detalló el actor.