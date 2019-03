Más joven que nunca el Vive Latino

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino cumple 20 años de vida y está más joven que nunca.

Este gran evento musical se celebrará los días 16 y 17 de marzo en el Foro Sol, lugar que seguramente no se dará abasto para recibir a la gran multitud.

Para el sábado, en el Escenario Indio, Caifanes, una de las bandas estelares, se presentará a las 21:40 horas; los “shows” en este espacio comenzarán con Oi Skall Mates a las 14:00 horas, continuará Zona Ganjah, Jumbo, División Minúscula, Fobia y cerrará Ska-p.

Mientras que, en Escena Indio, abrirá Machingón a las 14:40 horas, continuará Fermin IV, Ximena Sariñana, Oscar Chávez, Santa Sabina XXX, Editors y concluirá Intocable.

En el Escenario Telcel tocará Viva Suecia a las 14:30 horas, después se presentarán Kill Aniston, Sonido Gallo Negro, Siddartha, Liquits, Bomba Estéreo, Foals y Nach.

En la Carpa Doritos Bunker se presentarán a partir de las 15:00 horas Noah Pino Palo, Lanza Internacional, Too Many Zooz, Hello Seahorse!, LP, Miranda! y Technotronic.

A partir de las 14:00 horas en la Carpa Intolerante, los asistentes podrán disfrutar de la música de Mad Tree, Sa&Ta, Los Afro Brothers, Cirse, Daniela Spalla, Juanse, Rude Boys, Galindo, Guasones, Fantastic Negrito, Gandhi, Mateo Kingman.

En la segunda jornada del Vive Latino, el domingo, la abrirá la Orquesta de Dámaso Pérez Prado a las 14:30 horas en el Escenario Indio, continuarán Los Estrambóticos, El Gran Silencio, El Tri, Bunbury, Café Tacvba y Korn.

En el Escenario Telcel, actuarán a partir de las 14:35 horas, The Plastics Revolution, seguido de Tino El Pingüino, Rastrillos, Miguel Mateos, Alemán, Snow Patrol, The 1975 y La Castañeda.

En tanto que en Escena Indio, abrirá Rawayana y continuará el espectáculo Odisseo, La Orquesta de Mondragón, Bengala, Los Tres, Juanes y concluirán Santana y Dillon Francis.

Este día, en la Carpa Intolerante se presentarán a partir de las 14:00 horas La Sexta Vocal, Mabiland, Los Pingos Orquesta, Stoner Love, Vaquero Negro, Strike Master, María Barracuda, Flor de Toloache, Bandalos Chinos, Bowie: André y Amigos, Turf y Correos.

Mientras que en la Carpa Doritos Bunker iniciará a las 14:00 horas, The Inspector Cluzo, Skip & Die, Los Viejos, Ilegales, Haelos, Javier Bátiz, The Bomboras y Draco Rosa.

HABRÁ SERVICIO DE TRANSPORTE SEGURO

Los asistentes al festival de música Vive Latino 2019, que se llevará a cabo este fin de semana, podrán regresar de manera segura a su casa a bordo de los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que brindará un servicio especial de las 00:00 a las 3:00 horas.

El megaoprativo de transporte “Regreso a Casa” es una iniciativa del Vive Latino y el Colectivo 1REY, en coordinación con el Instituto de la Juventud capitalina y RTP para ofrecer rutas de camiones accesibles y seguros.

En un comunicado, los organizadores explicaron que durante el operativo se tiene previsto transportar aproximadamente a 20 mil personas, 10 mil por cada día.

Para la edición del 20 aniversario del Vive Latino, se contará con 100 camiones, que recorrerán 10 rutas que van por toda la Ciudad de México con un costo por viaje de siete pesos.

Los autobuses son de bajas emisiones, cuentan con un botón de auxilio y cámaras de video conectadas al C4, sistema de geo-localización satelital (GPS), además de conexión para USB, soporte para transportar dos bicicletas y sistema que impide el avance del vehículo con puertas abiertas.

Lista de las rutas que estarán disponibles para los asistentes del Vive Latino 2019:

RUTA 1: Circuito Bicentenario (Dirección Sur), Tlalpan, Eje central, Coyoacán, Av. Revolución.

RUTA 2: Circuito Bicentenario (Dirección Norte), Metro Oceanía, E. Molina, Calzada de Guadalupe, Metro La Raza.

RUTA 3: Metro Indios Verdes, Reclusorio Norte.

RUTA 4: Metro Cuatro Caminos, Metro Rosario.

RUTA 5: Metro Villa de Aragón, Metro Martín Carrera.

RUTA 6: Metro Tacubaya, Metro Observatorio, Cuajimalpa.

RUTA 7: San Ángel, Perisur.

RUTA 8: Metro Escuadrón 201, Metro Atlalilco, Metro Constitución de 1917.

RUTA 9: Metro Pantitlán, Metro Santa Martha.

RUTA 10: Metro Chabacano, Metro Tasqueña, Huipulco, Centro de Xochimilco.