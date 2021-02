Jennifer Lawrence podría darle vida a la Mujer Invisible en ‘Los 4 Fantásticos’

Recientemente ha salido a la luz información donde aseguran que la actriz Jennifer Lawrence, sería fichada por el Universo de Marvel, para darle vida a la Mujer Invisible en la pelicula “Los 4 Fantásticos”.

🚨RUMOR🚨 El periódico The Daily Telegraph ha comentado que Jennifer Lawrence será Sue Storm en Los 4 Fantásticos de Marvel Studios. Lo raro es que aseguran que empieza a rodar el mes que viene en Sidney, cosa que no es posible ya que no se prevé el rodaje aún. pic.twitter.com/KiWgCCzbng

— Strip Marvel (@StripMarvel) February 20, 2021