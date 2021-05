HBO Max, lanza emocionante trailer de reunión de “Friends”

El adelanto comienza con una escena en el salón con Joey, Chandler, Rachel, Monica y Phoebe sentados en el sofá mientras que Ross les hace participar en un juego que recrea así el mítico duodécimo episodio de la cuarta temporada.

El escenario ha sido reproducido a la perfección, provocando la sensación de que se trata de un capítulo más de la sitcom emitida entre 1994 y 2004.

Posteriormente, se ve al elenco abrazándose en el plató y llegando al escenario de la fuente, aquella en la que los seis se lanzaban en los créditos iniciales mientras sonaba el tema ‘I’ll Be There for You’ de The Rembrandts. Allí parece que serán entrevistados por James Corden.

Este adelanto ya muestra a alguno de los cameos que habrá en esta reunión como el de Tom Selleck o Cara Delevingne. Sin duda, un tráiler que muestra ese carácter de evento especial y nostalgia con el que los fans de esta mítica serie podrán disfrutar. En Estados Unidos, este reencuentro se verá en HBO Max el 27 de mayo