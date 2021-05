Expulsan a Iron Maiden del Salón de la Fama del Rock & Roll

Iron Maiden quedó fuera del grupo de músicos y bandas que serán inducidas al Rock & Roll Hall of Fame en octubre de este año.

En febrero pasado este grupo de melómanos dueños del Salón de la Fama del Rock & Roll anunciaron que los nominados para ser distinguidos este año en sus filas se decidirían por votación entre los siguientes: Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, Foo Fighters, The Go-Go’s, Iron Maiden, JAY-Z, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine, Todd Rundgren, Tina Turner y Dionne Warwick.

El miércoles pasado se reveló a la clase de 2021 del R&R Hall of Fame estará integrada, entre otros, por: Foo Fighters, Jay-Z, Go-Go’s, Todd Rundgren, Carole King y Tina Turner; y en una categoría especial: Randy Rodhes; lo ha desatado reacciones en el ambiente musical desde que se conoció la noticia, sobre todo porque la excusión de bandas de metal parecería una constante.

Este anuncio, ha generado una oleada de críticas contra los dueños del Rock & Roll Hall of Fame que han puesto en duda la credibilidad de los convocantes de este reconocimiento una vez más; pues además de Iron Maiden, ni Judas Priest ni Motörhead tampoco han sido objeto de inducción; y por el mismo motivo, supuesta falta de votos; aunque no por falta de méritos y eso queda claro, porque desde hace 20 años, al menos estas tres bandas británicas han sido elegibles y no se les consideró durante muchos años.

Sobre este tema, Revolver Magazine – la publicación especializada – rescató una declaración que hizo Bruce Dickinson en 2018 durante un concierto de Iron Maiden en Melbourne, Australia en la que expresó lo que significan este tipo de decisiones que, los metaleros simplemente no comprenden parecen fuera de toda lógica.

Dickinson diría al respecto: “I actually think the Rock & Roll Hall of Fame is an utter and complete load of bollocks, to be honest with you. (…) “It’s run by a bunch of sanctimonious bloody Americans who wouldn’t know rock & roll if it hit them in the face. They need to stop taking Prozac and start drinking fucking beer.” Es decir: “De hecho, creo que el Salón de la Fama del Rock & Roll es un montón de tonterías, para ser honesto. (…)

Está dirigido por un grupo de malditos estadounidenses santurrones que no sabrían el rock & roll si les golpeara en la cara.

Necesitan dejar de tomar Prozac y empezar a beber jodida cerveza”.