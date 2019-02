Ernesto D’Alessio regresa a “Los Miserables” como actor invitado

Ernesto D’Alessio interpretará como actor invitado a “Jean Valjean”, protagonista de la obra “Los Miserables”, escrita por Víctor Hugo.

El artista se acercó al mundo del teatro impulsado por su hermano Jorge y audicionó para el personaje de “Marius” de este musical y con el que hizo más de 700 funciones, se informó mediante un comunicado.

Luego de su debut en “Los Miserables”, siguieron “José el soñador”, “Bésame mucho”, “La Bella y la Bestia”, “Si nos dejan”, “El hombre de La Mancha”, “Visitando al señor Green”, “Lluvia implacable”, “Aladino”, “La dama de negro”, entre otras.

En televisión ha destacado en telenovelas como “Tres veces Ana”, “A que no me dejas”, “Tormenta en el paraíso”, “Código Postal”, “Heridas de amor”, “Contra viento y marea”, “Bajo la misma piel”, “Salomé”, “Aventuras en el tiempo”, “DKDA: Sueños de juventud” y “El alma no tiene color”.

También intervino en las bioseries “Por siempre Joan Sebastian”, que cuenta la historia del cantante, actor y compositor mexicano y en la que interpreta el papel de José Miguel Figueroa, hijo del intérprete; y en “Hoy voy a cambiar”, que narra la vida y carrera de su madre, Lupita D’Alessio.

Asimismo, ha tenido participaciones en diversos programas de televisión, como “Lo que más quieras”, “Va de nuez en cuando”, “Reyes de la canción” y “Cantando por un sueño”.

Su carisma y talento lo ha llevado a trabajar en películas como “Beautiful Prision”, producción estadunidense; “La misma Luna”, mexicana-estadunidense, y “Lágrimas de cristal”; también ha incursionado en el ámbito musical y literario con su libro “Por una vida plena”, publicado en 2014.

Ahora, Ernesto regresa a las calles de París, a los submundos de pobreza, luchas libertarias, protestas estudiantiles del siglo XIX retratados magistralmente por Víctor Hugo en una de las novelas capitales de todos los tiempos, y que hace un cuarto de siglo llegó al teatro musical para iniciar una estela de éxito incomparable.