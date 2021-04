Bad Bunny no deja las andadas de luchador y participará en Wrestlemania 37, de la WWE

Checa todos los detalles para que no te pierdas el evento más grande de la WWE.

Este fin de semana se llevará a cabo el evento de lucha libre más famoso en todo el mundo: Wrestlemania.

La empresa World Wrestling Entertainment presentará la edición número 37 en el Raymond James Stadium, casa de los Tampa Bay Buccaneers.

Por el coronavirus, Wrestlemania 36 se realizó en Performance Center de la empresa, donde por primera vez no hubo aficionados.

No obstante, para la edición del 2021 el Raymond James Stadium tendrá un aforo limitado de 25 mil personas y se dividirá en dos días.

Por otro lado, Wrestlemania contará con la participación de dos artistas: Bad Bunny tendrá su propia lucha y hará equipo con su compatriota Damian Priest, para enfrentar a The Miz y John Morrison; mientras que Logan Paul, youtuber estadunidense, aparecerá en la esquina de Sami Zayn para su contienda ante Kevin Owens.

Cabe resaltar que en este año leyendas como John Cena, Brock Lesnar, Rey Misterio y Undertaker no formarán parte de ninguna lucha de la cartelera; pero Randy Orton y Edge, el ganador del Royal Rumble, sí estará presente en el evento.

12 DÍAS PARA #WRESTLEMANIA

¿Están listos para vivir la acción en el mayor escenario de todos? ➡️ Los esperamos el 10 y 11 de abril en @WWENetwork y @STARPremiumLA. pic.twitter.com/KOoBnLFWhs — WWE Español (@wweespanol) March 30, 2021

Wrestemania 37 se llevará a cabo en dos días e iniciarán a la misma hora: la noche uno se realizará el sábado 10 de abril, mientras que el segundo día arrancará el domingo 11 de abril.

México | 18:00 horas

Perú | 18:00 horas

Colombia | 18:00 horas

Ecuador | 18:00 horas

Chile | 19:00 horas

Argentina | 20:00 horas

Estados Unidos (este del país) | 19:00 horas

España | 1:00 horas del 1 de abril

Mejores peleas de Wrestlemania 37 Noche uno Bobby Lashley vs Drew McIntyre, por el Campeonato Mundial de WWE.

Sasha Banks vs Bianca Belair, por Campeonato femenino de SmackDown Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison.

Seth Rollins vs Cesaro Noche dos Roman Reigns vs Edge vs Daniel Bryan, por el Campeonato Universal.

Asuka vs Rhea Ripley, por el Campeonato femenino de Raw The Fiend Bray Wyatt vs Randy Orton. Dónde ver Wrestlemania 37 online Para ambos días, podrás disfrutar el evento a través de la plataforma WWE Network, en modalidad de Pago Por Evento.

Además, el kickoff (la previa de Wrestlemania) se transmitirá a través de las redes sociales de la empresa, dos horas antes del inicio oficial.

Para televisión, Wrestemania 37 será transmitido a través de Fox Sports (solo Chile) y en Star Action (resto de Latinoamérica).