Anuncia AMLO su cumpleaños, rechaza serenata y sugiere abrazos “por telepatía”

Antes de concluir la conferencia matutina de este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que mañana viernes cumplirá 67 años y está bien gracias al creador, la naturaleza y la suerte.

“Quiero aprovechar para enviar un abrazo a todos”, expresó.

Dijo que hay quienes quieren darle serenata, pero pidió que no lo hicieran ante la alerta sanitaria.

“Yo no puedo impedirlo, pero no hace falta”, señaló.

“Hay que cuidarse”, indicó.

“Hay un amor sincero y recíproco. Así como me quieren a mí, muchos, los quiero yo, y un poquito más”, dijo en un desplante con tufo narcisista.

“Muchas gracias, pero no hace falta. Y amor con amor se paga”, agregó.

“Amor me van a dar si me están apoyando, si me están respaldando”, reiteró el Presidente.

Afirmó que es mejor quedarse en casa. “Por telepatía mandarnos abrazos, y que mañana estemos aquí”.

Anunció que irá a Tabasco y Chiapas.