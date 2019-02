Vislumbran energía más barata por termoeléctrica de Huexca

Ante los resultados que arrojó la consulta ciudadana en Morelos, el inicio de operaciones de la termoeléctrica de Huexca no sólo permitirá ofrecer más barata la energía eléctrica para las familias de la entidad, sino que se garantizará el agua para el riego de los cultivos de los productores de la zona oriente.

Así lo señaló la senadora, por Morelos, Lucía Meza Guzmán, quien celebró que la mayoría de los pobladores optara en favor de que empiece a operar la Termoeléctrica de Huexca tras una jornada en la que participaron 55 mil 715 personas en algunos municipios de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

La legisladora explicó que los grupos opositores tendrán que respetar los resultados y asumir una actitud de diálogo para destensar el clima social en la entidad.

“Confiamos en que habrán de deponer radicalismos que no contribuyen al clima de tranquilidad”, refirió.

Además, se declaró por el inmediato esclarecimiento del asesinato del joven activista y opositor a la termoeléctrica Samir Flores Soberanes e hizo un respetuoso llamado a la Fiscalía General del Estado de Morelos para que dé certeza jurídica sobre las investigaciones que se realizan para ubicar a los responsables del asesinato.

“Tenemos que frenar la confrontación y recuperar el clima social, y esto, necesariamente, pasa por el reconocimiento de los resultados de la consulta ciudadana y por el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores Soberanes”, indicó.

Meza Guzmán señaló que 59.5% de los participantes en la consulta ciudadana se declaró a favor de la termoeléctrica de Huexca, mientras que 40.1% votó en contra.

En la jornada se anularon 0.3% de los votos.

“Nosotros vamos a exigir, una vez que entre en operaciones la termoeléctrica, que se apliquen descuentos importantes a las familias morelenses por el concepto del servicio de energía eléctrica.

“Vamos a estar al pendiente de que los organismos internacionales determinen si dicha planta contamina o no el agua del río Cuautla”, manifestó.