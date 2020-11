Sugiere Herrera ‘aguantar’ modificación de Pacto Fiscal

Ante el riesgo de que se muera en el debate político, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se dijo partidario de que la presentación de una propuesta técnica que modifique el actual Pacto Fiscal entre la Federación y los estados tenga lugar hasta que finalice el proceso electoral de 2021.

“Se los he dicho muy abiertamente.

“Yo creo que esa propuesta técnica no debemos traerla en la mesa para discusión hasta que no pasen las elecciones porque, hoy, lo que podríamos hacer es que, incluso, una propuesta técnica buena se muriera en el debate político”, hizo notar Herrera en una ponencia virtual para el Colegio de México (Colmex).

Mientras tanto, el titular de la SHCP dio cuenta de una discusión, vía la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, conformada formada por la dependencia a su cargo y los secretarios de Finanzas de la entidad, para la formulación de la propuesta de cambio al actual Pacto Fiscal.

“A mí me parece que esta discusión no debe ser de cuánto le toca a cada quién, sino una discusión de hacia dónde queremos que vaya el país, qué tipo de desigualdades estamos dispuestos a tolerar y las que no estamos dispuestos a tolerar; cómo las financiamos”, hizo notar Herrera.

Al abundar sobre la discusión para la formulación de la propuesta de cambio al actual Pacto Fiscal, que calificó de sana en aras de determinar si tiene los mecanismos adecuados de equidad y resarcimiento, el titular de la SHCP aseveró que dará inicio el próximo 4 de diciembre.