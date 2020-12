Incremento al salario mínimo incentivo… para la informalidad: Salazar Lomelín

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo ver un incentivo para la informalidad en el incremento de 15 por ciento al salario mínimo.

Y que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) serán las más perjudicadas por la determinación de la comisión del ramo, no así las grandes y las que están ligadas al sector exportador.

“Nos parece que el impacto se va a tener en las empresas pequeñas y medianas; ahí es donde estamos tratando de poner atención, y que son las empresas que más trabajos generan; es obvio que en las regiones que no están relacionadas con el sector externo.

“Los estados que tienen empresas que están dedicadas al sector externo, sus empleados no ganan salario mínimo; esas no van a tener problemas, pero los estados donde las empresas no están dedicadas al sector exportador, y que su gran masa de empleo se da en Pymes y Mipymes, son los que pueden tener estas presiones”, ejemplificó Salazar Lomelín.

En cuanto a que el incremento de 15 por ciento al salario mínimo es un incentivo para la informalidad, el presidente del CCE aseveró que la gran fuerza laboral del país está en ella.

“¿Cómo ha subido la informalidad en el país?

“De 56 millones de la Población Económicamente Activa, sólo 20 están en la formalidad.

“La gran fuerza laboral del país está en la informalidad; esto nos debería dar pena a todos”, puntualizó Salazar Lomelín.