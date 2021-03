Canacintra condena al fracaso reforma a Ley de la Industria Eléctrica

En voz de su presidente, Enoch Castellanos, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) condenó al fracaso la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Específicamente, que es previsible que se suspendan, de manera definitiva, los efectos ante las controversias constitucionales que le “lloverán”.

“Esto es crónica de una suspensión anunciada; había muchas voces de juristas que habían anticipado que esto era violatorio de la Constitución.

“Nosotros creemos que se va a dar una suspensión definitiva.

“Y en el fondo del amparo también le va a dar la razón a los quejosos”, refirió Castellanos, que apuntó que en todo el proceso de la reforma a la LIE se ha visto comprometida la confianza de los inversionistas.

“Lo que me preocupa es que ya no confíen en hacer inversiones en México, porque ven que hay un gobierno hostil que no se quiere sentar, que quiere imponer su verdad y no se quiere sentar a negociar con la iniciativa privada”, sentenció el presidente de la Canacintra.