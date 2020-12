Pese a la advertencia, del instituto central, en el sentido de que podría ser una fuente de lavado de dinero, la mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado sacó avante la polémica ley con la que el Banco de México (Banxico) se vería obligado a comprar los excedentes de remesas extranjeras.

“Vamos a convertir al Banco de México en la lavadora más grande de este país; es uno de los golpes más graves que va a propinar esta deformación de cuarta

“Esta iniciativa, que parecería inocua, es una bola envenenada y puede tener un enorme riesgo para que el Banco de México se convierta en una lavadora y que el Banco de México acabe lavando divisas de procedencia ilícita, esencialmente del narcotráfico”, fue la postura de los senadores priísta Claudia Anaya e independiente Emilio Álvarez Icaza, la cual fue refutada por el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

“Esta iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal no es a favor del lavado de dinero; es a favor de los trabajadores migrantes que tienen una conducta heroica; el Banco de México es un ente soberano, que tiene autonomía, y la respetamos, pero la autonomía no significa que el Banco de México sea un ente por encima del Estado mexicano, no.

“El BM es un órgano de la administración del Estado cuya autonomía está marcada en la Constitución, y si le quitamos el fuero al presidente, desde luego que podemos modificar el marco jurídico del Banco de México”, aseveró Armenta.

La reforma a la Ley del Banxico fue aprobada por 67 votos en favor, 23 en contra y 10 abstenciones.