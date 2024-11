Toro Bandera Roja

Si este es el final, o tan solo un hasta luego, o todo siga igual para el 2025, solo hay una cosa asegurada: El legado de Sergio Pérez como el mejor piloto mexicano de todos los tiempos y la figura que regresó el fanatismo por la categoría reina del automovilismo a nuestro país

DIEGO CASTILLO

Con tres carreras restando en la temporada 2024 de la Fórmula 1, el tema favorito de todos en el paddock es el futuro de Sergio Pérez en la escudería Red Bull Racing y su rumorada salida. Aunque el piloto tapatío firmó una extensión de contrato, su asiento sigue calientito y los últimos resultados no lo han ayudado para escudarse.

La baja de rendimiento se explica en 2 factores: El emparejamiento de las demás escuderías con Red Bull y la mala temporada que ha tenido Sergio Pérez a nivel personal.

Hasta el momento marcha en octavo lugar en la tabla de puntos individual, 242 puntos detrás de su compañero Max Verstappen. La consecuencia es que la ventaja que Red Bull gozaba en el campeonato de constructores a principio de temporada se evaporó y ahora Red Bull se encuentra en tercer lugar, persiguiendo a McLaren y Ferrari.

La tabla de constructores es la que dicta las acciones de las escuderías porque entre más arriba quedes, más grande es la rebanada del pastel de derechos de televisión y más recursos te da la Fórmula 1. Por eso se dice que el doble podio de Alpine en Interlagos que los llevó de noveno al sexto lugar, es un resultado que les redituará millones de dólares.

Sergio Pérez no ha cumplido con su carga de puntos este año y desde mitad de temporada se han escuchado susurros sobre su futuro a pesar de su nuevo contrato. La última vez que se subió al podio fue en China hace más de siete meses. Su declive normalmente empieza los sábados, en esta temporada ha calificado en la parte de atrás de la parrilla (décimo o peor) en nueve carreras, y tres veces más en octavo lugar.

En temporadas anteriores el monoplaza de Red Bull era capaz de recuperarse de situaciones precarias, por la ventaja que ostentaba sobre los demás autos en la parrilla. En 2023, si Verstappen o Pérez sufrían un desliz en clasificación, se podían recuperar como bólidos en la carrera y estaban peleando por la punta en cuestión de vueltas.

Este año no ha sido así. Desde principios de temporada, ambos pilotos de Red Bull se han quejado del balance del coche, los frenos y el piso. Ya se quedaron atrás los días en los que Red Bull desaparecía a la distancia. Los errores en clasificación ya no se lavan tan fácilmente y Checo en particular ha tenido días difíciles en los que no ha podido rebasar coches que antes dejaba parados.

El reflejo de su peor temporada en Fórmula 1 es que solo ha estado en la punta de carrera en una vuelta esta temporada. Sus múltiples abandonos, particularmente en Mónaco, Canadá y Baku, le han costado caro a la escudería en reparaciones.

Con el tope de gastos que impone la FIA, las mejores refacciones y mejoras de chasis se han ido al monoplaza de Max Verstappen, quien siempre ha sido el claro número uno para los dirigentes del equipo basado en Milton Keynes.

Después del Gran Premio de Interlagos, donde Max Verstappen manejó virtuosamente a una victoria que casi asegura su cuarto título individual, Checo se enfrascó en otro duelo con un pretendiente a su asiento, Liam Lawson. Esa batalla lo dejó fuera de los puntos por segunda carrera consecutiva; en las últimas cinco carreras Sergio Pérez sólo ha sumado siete puntos para la causa del toro rojo.

Se le está acabando el tiempo a Red Bull, en este momento se encuentra 13 puntos detrás de Ferrari y 49 detrás de McLaren. Si se les escapa el campeonato de constructores, el chivo expiatorio será Pérez. Eso es algo que maquillaría muchos de los problemas internos que viene arrastrando la escudería que ha ganado los últimos tres campeonatos de constructores.

No olvidar que el director del equipo, Christian Horner, tuvo su propia controversia a principios de temporada, cuando se le acusó de comportamiento indebido dentro de la escudería.

Tampoco es detalle menor que la mente maestra detrás del monoplaza dominante de Red Bull, Adrian Newey, se marchará a diseñar el Aston Martin de Lawrence Stroll, tal es la confianza en Newey que como parte de su contrato le ofrecieron un lugar en la mesa directiva de Aston Martin, detalle que los puso arriba de cualquier otra escudería. Todos los equipos de la parrilla querían a Adrian Newey, pero Lawrence Stroll fue el único que hizo una oferta que no pudo rechazar.

El mismo Christian Horner, de los más fervientes defensores de Checo, ya dijo que su puesto es evaluado y que si las cosas no mejoran, no podrán continuar así la próxima temporada.

Aunque Pérez tiene contrato vigente para la próxima temporada, no se suelen tocar el corazón para hacer un cambio necesario. Ser compañero de Max Verstappen no es fácil y Checo lo ha manejado de manera admirable. Nada como Pierre Gasly o Alex Albon, quienes fueron reemplazados a mitad de temporada y no han vuelto a tener una oportunidad con una escudería contendiente a victorias o títulos.

El problema para Checo es que para la próxima temporada ya casi no hay asientos. Las sillas musicales se están llenando y los equipos ya han designado pilotos para 2025, y en su mayoría han optado por jóvenes promesas. Si se decide por la continuidad del mexicano, se le seguirá dando favoritismos a su compañero holandés, con un presupuesto más apretado.

La alternativa sería tomar un año sabático de Fórmula 1. Sergio Pérez dejaría la parrilla como indiscutiblemente el mejor piloto en la historia de nuestro país y el embajador más importante que hemos tenido en este deporte.

Con todo el mundo especulando sobre el futuro de Checo Pérez, me parece pertinente recordar su carrera en la categoría reina del automovilismo y lo brillante que ha sido.

Sergio Pérez llegó como el primer mexicano en Fórmula 1 en décadas, 30 años después de Alfonso Rebaque. Muchos pronosticaban que solo se orquestó su llegada a Sauber porque los había abandonado BMW y necesitaban el dinero que Checo Pérez traía con sus patrocinadores.

Esas críticas infundadas se fueron disipando desde su primera carrera. Logró un séptimo lugar en el Gran Premio de Australia, siendo el único piloto en pista que optó por una parada en lugar de dos. A la postre, él y su compañero Kamui Kobayashi fueron descalificados por tener un alerón trasero ilegal, pero su pericia para cuidar sus llantas y sacarles el mayor provecho en pista se manifestó por primera vez y hoy en día es el sello de la casa y su mayor atributo como piloto de Fórmula 1. Su primera temporada finalizó con 14 puntos y la promesa de una larga y exitosa trayectoria.

Su primer podio llegaría en el Gran Premio de Malasia 2012, peleando la victoria hasta el final contra el Ferrari de Fernando Alonso. Su segundo lugar significó el mejor resultado para el equipo Sauber como equipo de fábrica. La temporada incluiría dos podios más. Su estatus en la Fórmula 1 dejó de ser cuestionado y McLaren lo eligió como sucesor de Lewis Hamilton en la legendaria escudería de Prost, Senna, Hakkinnen entre otros.

Algo sabía Hamilton y por eso dejó el barco McLaren, la temporada fue desastrosa en términos de equipo e individualmente para Checo. Para 2014, tuvo que dar un paso a una joven escudería que en 6 años de competencia nunca se había subido al podio y tenía una reputación por múltiples abandonos de carrera. Era Force India, fundada en el 2008.

En apenas su tercera carrera con ellos, Checo logró un tercer lugar, defendiendo las últimas vueltas ante Daniel Ricciardo, que claramente venía en un Red Bull superior. La defensa de Checo, que también se convertiría en marca de la casa, ahí quedó en evidencia.

Tuvieron que pasar seis años para que Checo consiguiera su primera victoria y la gestó de manera heroica en el Gran Premio de Sakhir 2020. Después de una colisión con Charles Leclerc en la primera vuelta que lo relegó al último lugar, Checo administró sus neumáticos de manera magistral y fue escalando posiciones sistemáticamente para tomar la delantera en la vuelta 64 y no mirar hacia atrás.

Esa enorme carrera lo puso en el radar de Red Bull, ya que en semanas previas se había anunciado que el equipo Racing Point se convertiría en Aston Martin y el ex tricampeón mundial Sebastian Vettel tomaría su lugar.

En Checo Pérez, Red Bull encontró un compañero perfecto para su hijo pródigo, Max Verstappen. Un piloto que entendería la jerarquía establecida, con experiencia, gran defensa y manejo de llantas. Por su parte, el mexicano no llevaba en su bolsillo todas las lecciones aprendidas en la funesta campaña con McLaren. No es casualidad que con Checo a su lado Verstappen haya ganado sus tres campeonatos individuales y Red Bull tres campeonatos de constructores.

Si este es el final, o tan solo un hasta luego, o todo siga igual para el 2025, solo hay una cosa asegurada: El legado de Sergio Pérez como el mejor piloto mexicano de todos los tiempos y la figura que regresó el fanatismo por la categoría reina del automovilismo a nuestro país.