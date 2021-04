Zaldívar ejemplar para combatir la corrupción: Sheinbaum

Como ejemplar para combatir la corrupción calificó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ello, al margen de la votación de la reforma al Poder Judicial que extendería su gestión al frente del máximo tribunal del país.

“No soy constitucionalista para poder valorar, pero sí tengo una opinión en un sentido”, refirió Sheinbaum, quien apuntó que nunca había escuchado a ningún presidente de la SCJN hablar de erradicar la corrupción como sí lo hizo Zaldívar.

“Eso vale oro en este país; no sé si es constitucional o no, no soy constitucionalista, pero sí sé que el ministro presidente está jugando un papel fundamental para que esta transformación que se está llevando en el país en distintos ámbitos también sea una transformación en el Poder Judicial, y creo que eso es algo que tienen que valorar todos los ciudadanos”, hizo notar Sheinbaum.