Volverá a restringir la CAMegalópolis circulación vehicular este martes

Ante un empeoramiento de la calidad del aire en la Ciudad de México, este martes no podrán circular, de las 5:00 a las 22:00 horas, los automóviles de uso particular con holograma de verificación 2, así como el tipo 1, con terminación 0, 2, 4, 6, 7 y 8, y los que tengan sólo letras en sus matrículas, “los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación, y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea ‘E0’, ‘00’ o ‘0’”.

En tanto, tampoco deberán hacerlo las unidades que transportan gas licuado de petróleo, específicamente pipas y semi remolques, con matrícula par, con excepción de las que usen válvulas de desconexión seca.

“Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

“Los taxis con holograma de verificación ‘1’ o ‘2’ que deban dejar de circular, de acuerdo con las disposiciones, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas”, estableció la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMegalópolis).

La falta de viento impidió que se dispersaran las altas concentraciones de ozono, a las que contribuyeron el transporte y la movilidad, de distintos puntos, hacia el suroeste de la capital.

“A las 16:00 horas del día de hoy se registró un valor máximo de ozono de 159 ppb en la estación de monitoreo CCA-UNAM, ubicada en la alcaldía de Coyoacán.

“Esto, debido a que nuevamente se estabilizaron las condiciones atmosféricas, imposibilitando la dispersión del ozono y sus precursores”, refirió la CAMegalópolis.