Vecinos de la alcaldía Azcapotzalco protestan, para detener la construcción de edificios (VIDEO)

Vecinos de diversos lugares de la alcaldía Azcapotzalco protestan acerca de la falta de agua y el uso de suelo.

Esta protesta se encuentra en Av. Cuitláhuac, entre Eje 3 Norte Camarones y calle Piñón con dirección hacia Ceylán, varios vecinos confirman que el alcalde se comprometió a respetar el uso de las construcciones.

#vecinos de la alcaldía #Azcapotzalco cierran la Av.Cuitláhuac, entre Eje 3 Norte #Camarones y calle Piñón con dirección a Ceylán ya que quieren hacer consciencia de las consecuencias que está provocando el construir edificios de gran magnitud pic.twitter.com/frcsjp6iut — Mangel (@MangelMargog) April 19, 2021

¿Porque no más edificios? porque aseguran que no esta echo para edificios de gran magnitud ya que el subsuelo no esta diseñado para esa cantidad de peso.