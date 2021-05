Transportistas y comerciantes se manifiestan en Coacalco

Esta semana comerciantes, transportistas y ciudadanos dieron lugar para desfilar y pronunciarse en contra de los los políticos que buscan seguir saqueando a el municipio y luchan por sus propios intereses personales.

Caso como el de David Sánchez que debido a un delito por desacato en el año 2018 quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Sánchez se negó a pagar una deuda laboral de más de 4 millones de pesos. No sólo contra Sánchez se emitió orden de arresto, 16 ex ediles y ex funcionarios quedaron sujetos al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La designación del priista, David Sánchez, una vez más como candidato a la presidencia municipal de esta localidad, es una burla y engaño”, pues recordaron que Sánchez Isidoro se encuentra inhabilitado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación , por el delito de desacato a una sentencia de amparo, eso se habría que investigar, recalcaron.

Otro caso que Transportistas, comerciantes y ciudadanos resaltaron es el de Darwin Eslava Gamiño, de Coacalco, fue el más bajo de todos los evaluados, con 28.3 por ciento de aceptación, él pertenece al grupo «Los Puros», del aspirante a la dirigencia estatal del partido de AMLO, Daniel Serrano Palacios.

Y debido a ello la delincuencia sigue al alza, los servicios públicos pésimos, la escasez de agua es constante, así como los abusos y corrupción en la policía municipal.

En la pandemia, el edil se mantuvo gobernando de lejos, sin programas de apoyo a los afectados por la pandemia, hubo múltiples denuncias de abusos contra microempresarios y comerciantes, con multas excesivas y abusos en operativos.

En este evento en el que participaron empresarios, transportistas, comerciantes y ciudadanos Comentaron: “Nosotros mostramos el apoyo total al partidos verde además que el partidos verde es el único en Coacalco que esta apoyando al presidente de la república”, comentaron.

Dentro de lo ocurrido tambien destacaron los comentarios como: “Como puede ser que David y Darwin quieran seguir gobernando cuando ellos no caminan por la calles de Coacalco por no vivir aquí así como sus hijos no van a las escuelas de Coacalco y cuando salen van llenos de guaruras”, comentaron.