Piden en la CDMX que no haya festejos ni “encerrones” este 14 de febrero

Aquí lo vimos en la semana del 24 al 31 (de diciembre), que representó un incremento muy importante en el número de hospitalizaciones en la ciudad. Entonces, llamar este 14 de febrero pues, lo mismo, no fiesta, no reuniones familiares y esperar a que estemos en mejores condiciones para celebrar en familia, ya que estemos todos vacunados”, lo explicó la mandataria capitalina, que cada semana pide no hacer reuniones para no exponerse y cada semana es desobedecida por muchas personas.