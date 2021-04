Personal de Instituto de Nutrición Salvador Zubirán clama ser vacunado

Por tratarse de uno de los principales centros de referencia para pacientes, donde se realizan pruebas las 24 horas, personal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) demandó ser vacunado contra el coronavirus.

“Nosotros no hemos tenido descansos; llevamos muchos, toda la pandemia, trabajando; unos se han contagiado y regresan; otros ya no volvieron, y otros ya se volvieron a contagiar; fuimos uno de los primeros hospitales en activarnos para casos de coronavirus; dijimos que sí; sólo pedimos una vacuna y nos dicen que no, que nosotros no; ¿por? Tenemos más riesgo que los maestros; nosotros asumimos el riesgo de atender a pacientes con Covid.

“No queremos aplausos ni comerciales con batas de personal médico, ni estatuas; vemos, día a día, que guardan vacunas; ¿para qué? Que pierden vacunas, y nosotros les suplicamos vacuna; tienen miles de pretextos, pero somos su personal de salud; nos tienen rogando por la protección, como un momento por equipo de protección; muchos somos menores de 50 años; han muerto de 30 y no podemos esperar.

“Vacunas; no mientan; no todo el sector salud está vacunado”, fue el sentir de un empleado del INCMNSZ, mismo que, al igual que un buen número de personal, se apostó en su exterior en demanda de ser inmunizado contra el coronavirus.