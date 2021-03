“Línea 2 del Cablebús presenta un 92% de avance general” Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una visita de supervisión de obra de la Línea 2 del Cablebús, que va de Constitución de 1917 a Santa Marta, y que presenta un avance general del 92% y cuyo servicio se tiene planeado que inicie el próximo 30 de junio.

“Cablebús no solamente es una forma innovadora de movilidad en la ciudad, tiene grandes virtudes a partir de las cuales se diseñó y que realmente se están convirtiendo en una realidad en la ciudad. Es la mejor obra de movilidad para las zonas de menores ingresos de la ciudad; la única manera de disminuir desigualdades –lo hemos dicho muchas veces– es generar el acceso a los derechos, dar el acceso a los derechos a aquel que no los tiene, a aquella que no los tiene, y el Cablebús es eso: brindar la mejor movilidad a los lugares más apartados de la ciudad”, expresó.