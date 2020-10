Guante a ex funcionario mancerista por ejercicio ilegal de atribuciones y funciones

Por haber incurrido en el delito de ejercicio ilegal de atribuciones y funciones en el proceso de reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo al ex funcionario mancerista Jorge Eduardo Herrera González.

El ex servidor público, cuya aprehensión fue celebrada por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, habría otorgado, ilegalmente, contratos por 15 millones de pesos a dos empresas

En la administración de Miguel Ángel Mancera, Herrera González se desempeñó como director general de Construcción de Obra Civil de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).

El ex funcionario, cercano al actualmente prófugo Edgar Tungüí, ex titular de Obras del ex mandatario capitalino, fue detenido en el estado de Querétaro, en el municipio de Corregidora.