Gobierno capitalino anuncia medidas contra agresiones a mujeres en Metro

Colocación de módulos para denuncias, reclasificación de carpetas de investigación de años anteriores y mayor presencia de elementos de seguridad, son algunas de las acciones que llevará a cabo el Gobierno de la Ciudad de México para acabar con las agresiones hacia las mujeres en el Metro.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que aún no se sabe el número de agresiones que han ocurrido en este medio de transporte, pues las mujeres no denuncian al no sentirse respaldadas por las autoridades ya que no existe orientación de género en los Ministerios Públicos desde hace varios años.

“Es obligación de la autoridad poner atención en lo que está ocurriendo en las inmediaciones del Metro”, expresó Sheinbaum Pardo, quien dejó claro que “aunque fuera un solo caso, en esta ciudad tiene que haber cero tolerancia al abuso y a la violencia de género”, expresó.

En ese sentido, en un mensaje sobre las agresiones a mujeres en este medio de transporte, la mandataria capitalina señaló que en su gobierno habrá cero simulación, y que a partir de abril habrá también una integrante de la Secretaría de la Mujer en cada Ministerio Público.

Asimismo, anunció más vigilancia con policías auxiliares y bancarios en las estaciones del Metro, así como iluminación afuera de las estaciones e investigación cibernética, además del apoyo del Consejo Ciudadano que recibirá denuncias en el teléfono 55335533.

En tanto, el secretario de Seguridad local, Jesús Orta Martínez, reveló que desplegarán más elementos de seguridad en todas las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, quienes trabajarán con perspectiva de género.

También se incrementará el número de elementos de la Policía Preventiva y se mejorarán las cámaras de seguridad.

En el mensaje también estuvieron presentes la secretaría de las Mujeres, Gabriela Rodríguez Ramírez; el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza; la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto; el director de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, y el coordinador del C5, Juan Manuel García Ortegón.