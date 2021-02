Fernando Larrazabal da positivo a Covid-19

El candidato a la gubernatura de Nuevo León por el Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Larrazabal Bretón, anunció que salió positivo a covid-19, después de realizarse la prueba respectiva. A través de un video difundido vía WhatsApp, el panista admitió que presenta síntomas leves, por lo cual ya está resguardado y tomando las precauciones debidas de aislamiento.

“El día de hoy tuve un día con las actividades normales de agenda, me tocó dentro de esta agenda realizarme la evaluación periódica de cada 15 días que me hago una prueba de covid-19. Hoy me la hice en la mañana y me acaban de dar hace unas horas el resultado positivo.