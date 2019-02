Anuncian jornadas de regularización de inmuebles del Centro Histórico

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) y el Colegio de Notarios capitalino, firmó un convenio para asesorar y orientar a quienes requieran regularizar sus inmuebles en el Centro Histórico.

En un comunicado, refirió que el convenio establece que a través de “Jornadas de Patrimonio Seguro” se instalen módulos de atención ciudadana en plazas públicas de los perímetros A y B del Centro Histórico, para brindar acompañamiento jurídico sobre la situación patrimonial de las propiedades de los interesados.

Agregó que tanto la Cejur como el Colegio de Notarios aportarán personal especializado en material patrimonial y registral para orientar los ciudadanos durante las jornadas, cuyo calendario de ubicación se dará a conocer junto con el de actividad comunitaria de la Autoridad del Centro Histórico.

Durante la firma del convenio que se llevó a cabo en el salón oval del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la coordinadora de la ACH, Dunia Ludlow Deloya, refirió que de acuerdo con cifras del INEGI, en la Ciudad de México el 50 por ciento de las viviendas no tienen escrituras.

Dijo que en el Centro Histórico, donde la problemática es más grave por la antigüedad de muchas edificaciones que han sido abandonadas, invadidas o alteradas en su uso de suelo, existen nueve mil 362 inmuebles, de los cuales tres mil 80 se ubican en el perímetro A, habitados por 38 mil personas, y en el perímetro B hay seis mil 282 viviendas que albergan 138 mil habitantes.

La funcionaria destacó que un factor común de toda esta problemática es precisamente la irregularidad en los registros oficiales de propiedad, que se desdobla en la falta de identificación de los propietarios; juicios por herencia que no se llevaron a cabo o no concluyeron; contratos de compra venta que no se escrituraron o traspasos que no se oficializaron.

Situación genera incertidumbre jurídica para la ciudadanía, información oficial imprecisa e impide tomar decisiones en materia de fomento económico, habitabilidad, uso de espacios públicos o rehabilitación de inmuebles.

El consejero jurídico, Héctor Villegas Sandoval, comentó que estas jornadas pueden ser modelo para replicarlas en otras partes de la Ciudad de México, porque la ciudadanía tiene derecho a tener certeza jurídica y la obtención de un documento público que proteja su patrimonio.

El presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Marco Antonio Ruiz Aguirre, señaló que ellos ofrecerán una plática al inicio de cada jornada respecto a la importancia de contar con la documentación patrimonial en regla, para fomentar una cultura de la legalidad, de seguridad jurídica, que implica tener en regla sus documentos y sus propiedades.