Yalitza Aparicio aparece en campaña de inclusión de Netflix

Yalitza Aparicio, quien obtuvo una nominación al Premio Oscar por su participación en la película “Roma” de Alfonso Cuarón, aparece en una campaña de Netflix, que busca exhortar a las producciones a que sean más inclusivas.

En un video de un minuto de duración, que publicó la plataforma de streaming en sus redes sociales, también aparece la actriz estadunidense Uzo Aduba, estrella de la serie “Orange is the new black”, quien habla acerca de este tema.

“Hagamos espacio para que las voces que todavía no son escuchadas y para las historias que aún no se cuentan”, escribió el servicio de entretenimiento.

Aduba aparece en el video preguntando al público “¿alguna vez has estado en una habitación y no has visto a nadie como tú?”.

Subrayó que el mundo está lleno de estas “habitaciones” y sus límites. Límites para quienes pueden contar historias, quien escribe, dirige, actúa y quien desea que su vida sea reflejada; mientras tanto aparece ella junto a Aparicio recreando una escena icónica de “Roma”.