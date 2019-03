Warner Bros trabaja en secuela de “Edge of Tomorrow”

La trama de “Edge of Tomorrow” cuenta la historia de un mundo invadido por extraterrestres, donde nuestro protagonista muere y queda atrapado en un bucle infinito que lo resucita constantemente un día antes de su fallecimiento.

La casa productora Warner Bros. Pictures da luz verde a la secuela de “Edge of Tomorrow”, película de ciencia ficción de 2014 protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt.

De acuerdo con el portal Deadline, la intención principal es que tanto los actores como el director Doug Liman, vuelvan a este mundo creado originalmente por el autor Hiroshi Sakurazaka en su novela “All you need is kill”.

La trama de “Edge of Tomorrow” cuenta la historia de un mundo invadido por extraterrestres, donde nuestro protagonista muere y queda atrapado en un bucle infinito que lo resucita constantemente un día antes de su fallecimiento.

Esta película será producida por Erwin Stoff (“The Matrix”), Tom Lassally (“Silicon Valley”), Masi Oka (“Death Note”) y la producción ejecutiva de Hisashi Saki.