“Voy a tener más cuidado”, dice Goyri tras insulto a nominada al Oscar

Mirando a su novia, quien grabó el momento en que expresó un insulto Yalitza Aparicio Martínez, docente y actriz nominada al Oscar, el actor Sergio Goyri dijo: “voy a tener más cuidado y veré que no estén grabando mis conversaciones”.

Al asistir como invitado a la develación de la placa por las 100 representaciones del musical “Cats”, reiteró sus disculpas por haber llamado “pin… india” a la protagonista de la película “Roma”, del director Alfonso Cuarón.

Negó que sus palabras sean racistas. Dijo que fueron informales y siempre ha sido un mal hablado cuando está entre amigos.

A su paso por la alfombra roja de la función especial del musical “Cats” en el Teatro Centenario Coyoacán y acompañado de su novia, Goyri descartó buscar a la actriz para ofrecer disculpas. “Creo que a ella no le interesaría en absoluto escuchar mis disculpas, porque ya lo estoy haciendo público”.

El actor de series y telenovelas reconoció que cometió un grave error. “Pido disculpas de todo corazón; sostuve una charla y sólo sacan el calificativo, que hubiera sido igual decir che chino o che pelón, salió eso de esa plática informal entre amigos; soy muy mal hablado y eso no me excusa de haberle faltado el respeto a la señorita”.

El histrión de más de 340 películas, quien también inició su camino en el cine con un rechazo de un director, dijo que está dispuesto a pagar las consecuencias de sus palabras.

A su vez, la novia de Goyri reconoció que ella acostumbra grabar momentos con su pareja, sin embargo no pensó que se fuera a registrar la voz de él calificando a la docente de esa manera.

“Mira qué 14 de febrero le hice pasar con este video y él entendió que fue algo accidental, sin intenciones de nada, porque llevamos nueve meses de confianza y comprensión”, comentó.

El actor insistió que no lo hizo con ninguna mala fe. “Me da gusto que (Aparicio) esté triunfando, qué diera yo por estar en una nominación a los Oscar, o ser actor de reparto en la cinta o achichincle en ‘Roma’.

“Claro que me gustaría trabajar con Alfonso Cuarón, soy un apasionado de su trabajo porque lo conozco de hace años, cuando tenia mi productora en Estudios America, creo que él ya no se acuerda de mí”.

Reconoció que se siente apenado con la ofensa a Aparicio, pero consideró que “yo soy mejor mexicano que muchos, porque me han tildado de que no apoyo a los mexicanos, no soy racista y desde que estaba en el rancho con mi padre siempre me ha gustado convivir con la gente, enseñé a leer a mucha gente”.

Sergio Goyri ingresó al teatro para aplaudir el desempeño de Yuri en el musical “Cats” y felicitar al productor Gerardo Quiroz, quien sigue superando las expectativas de este montaje que lleva 110 representaciones; sin embargo la develación de la placa fue por 100 funciones por las madrinas Isabel y Mayte Lascurain y Fernanda Meade, quienes conforman el trío Pandora.