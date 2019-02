El actor Vadhir Derbez festeja su cumpleaños en grande, con fiestas y en el programa “Miembros al aire”, además decidió hablar de los momentos que pasó durante un mes en las vacaciones con su familia.

“Me han dado una gran cantidad de pasteles, creo que voy aumentando 15 kilos, pero ando muy celebrado, la verdad que desde la fiesta que hice el 14 de febrero después de que me aventé un festival de música y la fiesta que voy a tener hoy, la fiesta sigue”, compartió el hijo de Eugenio Derbez a los medios de comunicación.

El actor, quien nació el 18 de febrero, celebra sus 28 años de vida desde la semana pasada, y finalizó el día con una fiesta familiar. “Será una celebración pequeña, sólo con mi familia y algunos amigos, porque la del 14 fue un evento más grande”.

No obstante, antes de la celebración que hará esta noche, el también cantante indicó que toda su familia ya lo ha felicitado. “Ya toda mi familia me llamó y me felicitó, mi mamá compartió una foto de mi hermano y yo cuando éramos chavitos que no había visto nunca”.

Indicó que su gran deseo de cumpleaños es que la gente lo apoye en su proyecto musical. “Mi deseo de cumpleaños es que la gente mueva mucho más la música que voy a sacar, cada vez estoy más emocionado por las canciones que hice y quiero que funcione el proyecto ‘cañón’, más porque es independiente”.

Vhadir también compartió lo que hizo durante el mes que estuvo junta la familia Derbez de vacaciones, y comentó que al principio no fue fácil la convivencia, pero gracias a eso se acercó mucho más a su hermano.

“Como todas las familias, en una semana de convivencia todos juntos hubo cosas intensas, pero nos llevamos todos bien y estar con mi hermano fue algo maravilloso.

“Generamos ese lazo más de hermandad, porque siempre se había quedado más como amistad, nunca nos habíamos llevado mal, pero ahora nos sentimos mucho más cercanos”, dijo.

Y aunque fue muy difícil que todos se reunieran, a él le gustaría que siguiera pasando, “que fuera una tradición familiar”.

El programa “Miembros al aire” que grabó junto a Ana Layevska para conmemorar su cumpleaños, se transmitirá el 7 de marzo por Unicable.