Se congratula María José por nominación de Yalitza Aparicio al Oscar

La cantante María José indicó que no importan el origen ni el color de piel, ya que lo más importante es el talento de una persona, de ahí que respalda y se diga muy feliz por la nominación al Oscar, como Mejor Actriz, de Yalitza Aparicio.

“Yo estoy feliz; siempre que haya una nominación a alguien talentoso, sin importar de donde venga, de qué color es su piel, la etnicidad, no me importa”, comentó la cantante.

Después de que la protagonista de “Roma” posara para una prestigiosa revista y causara controversia y algunas críticas en el medio del espectáculo, María José indicó que es algo con lo que no está de acuerdo.

“Quien se queje de eso, que no puede usar un vestido de tal marca, es gente ignorante y punto; lo que importa es lo que somos, el talento que tenemos, y lo que damos a nuestra sociedad”, afirmó la intérprete.

La ex integrante de Kabah consideró que la película del cineasta Alfonso Cuarón es una obra de arte.

“A mí, ‘Roma’ se me hizo una belleza de película; hay gente que no le entendió; a mí me fascinó la fotografía, la actuación de ella; se me hace una verdadera obra de arte”, refirió.