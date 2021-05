Saul el “Canelo” Álvarez le demuestra a Saunders, que con un mexicano no se debe de meter

Fanfarrón como ha demostrado desde hace días, Billy Joe Saunders tuvo una nueva falta de respeto hacia Canelo Álvarez, a quien dejó con la mano estirada al negarle la despedida tras la conferencia de prensa de este jueves en Arlington, Texas, donde el sábado ambos protagonizarán una pelea de Campeonato Mundial Súper Mediano con los cintos del CMB, AMB y OMB en disputa.

Aunque este día fue más cauto en sus palabras, a diferencia del miércoles cuando le dijo al mexicano que le “gustaba la carne jugosa” en alusión al doping que alguna vez dio Álvarez, Saunders terminó la rueda de prensa mofándose de su rival al provocarle con un movida “de niños” que evidentemente molestó a Saúl.

Algo en lo que el europeo insistió es en que Canelo “desprecia” al público mexicano llevando sus peleas solamente a los Estados Unidos, por lo que instó al resto del mundo a que le apoyen este sábado en el AT&T Stadium y a través de la televisión porque “también pelearé por ustedes”.

“Ha sido un gran campeón, ha hecho grandes cosas por el boxeo, pero hay gente que se agranda, se marea con la fama.

Hay quienes olvidan de dónde vienen y eso les puede significar un gran obstáculo.

Mientras sea una pelea juzgada de manera justa, estoy seguro de que ganaré, no me preocupa que haya mayoría mexicana en la tribuna porque yo pelearé con el apoyo también de algunos de ellos, de los gitanos y del resto del mundo”, afirmó Saunders.

Entrevistado por TV Azteca tras la conferencia, Saúl Álvarez se mostró en total serenidad y confiado de lograr su victoria 56 como profesional, además de notar cierto nerviosismo en su contrincante pese a las movidas y bajezas por intentar provocarle.

“Para mí es un día más en la oficina, es mi rutina.

A él le percibo inseguridad, podrá decir muchas cosas y puede venir con la mentalidad de ganar, pero no es solo pensarlo y necesita muchísimas más cosas.

Lo de las majaderías no es más que un reflejo de que no es buena persona, le quiere poner un toque especial a la pelea y solo me están dando más ganas de arrancarle la cabeza”, aseveró.