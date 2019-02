“Roma” vino a cambiar el terreno para los cineastas Diego Luna

“Festejo a Roma por todos lados y lo hago porque está hecha por amigos, porque como público me tocó profundamente. Me hizo cuestionarme mis historias de amor más viejas y me hace sentir orgullosísimo del equipo que hizo la película, los conozco a casi todos”, comentó el también director y productor.