“Roma” se lleva tres premios Oscar, conoce a todos los ganadores

La película mexicana “Roma”, dirigida por Alfonso Cuarón, se alzó con tres premios Oscar de un total de 10 nominaciones que obtuvo en la 91 entrega de lo más reconocido del cine a nivel mundial.

El filme que se refiere a una mujer indígena que se desempeña como empleada doméstica en un hogar de clase media de la Ciudad de México, ganó en las categorías de Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía.

Durante la ceremonia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS), que se llevó a cabo este domingo en el Teatro Dolby, de Los Ángeles, “Bohemian Rhapsody” destacó con cuatro premios Oscar y “Black Panther” se adjudicó tres galardones, mientras que “Green book” se conformó con tres.

La velada inició puntual con la participación musical de Adam Lambert y el grupo Queen, que interpretaron los temas “We will rock you” y “We are the champions”, mientras las cámaras de televisión hacían un paneo por toda la sala del Dolby Theatre y donde se observaría a gran parte de los nominados esa noche.

La primera categoría a premiarse fue Mejor Actriz de Reparto, en la que la mexicana Marina de Tavira perdió en contra de Regina King, quien se coronó por su trabajo en “If beale street could talk”.

En su discurso, la estadunidense destacó que es un ejemplo de lo que sucede cuando das amor y apoyo a alguien. “Mamá, te quiero muchísimo. Gracias por enseñarme que Dios siempre está con nosotros, que siempre está en mi dirección”.

Asimismo, dijo que para ella fue un honor que, en el camino al Oscar, su nombre estuviera junto al de las otras actrices nominadas.

Helen Mirren y Jason Momoa presentaron al ganador en el segmento de Mejor Documental para “Free Solo”.

Luego de que en días pasados la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS) había anunciado que las categorías de Cinematografía, Edición, Cortometraje, así como Maquillaje y Peinado, se premiarían fuera de la transmisión televisiva, el público en la sala celebró hoy que revocara en su decisión.

De esta manera, el Oscar para Maquillaje y Peinado se otorgó a Greg Cannon, Kat Biscoe y Patricia Dehaney por su desempeño en “Vice”, protagonizada por Christian Bale. Tanto los asistentes en el Dolby Theatre como las millones de personas en la audiencia, fueron testigo de ello.

“Han tardado, pero me lo dieron. Gracias por honrar a la realeza africana”, resaltó Ruth Carter al recoger su Oscar al Mejor Vestuario por la película de superhéroes de Marvel Comics, “Black Panther”. Algo que llamó la atención de los espectadores fue el estrafalario vestido que portó Melissa McCarthy al presentar a la ganadora, pues sobre de él resaltaban varios conejos aparentemente de peluche.

En el Diseño de Producción, la mexicana “Roma” perdió su segunda nominación, pues la Academia se lo entregó a Hanna Bacher por “Black Panther”. El episodio fue presentado por la elegante Jennifer Lopez junto con Chris Evans.

Sin embargo, minutos después vendría la primera gloria para “Roma” y el director mexicano Alfonso Cuarón subió al escenario para recoger el premio por Mejor Fotografía.

Luego de besar en la mejilla a Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, expresó: “Muchas gracias a la Academia. Para crear una película, como ustedes saben, se requiere de mucha gente y de trabajo duro. Yalitza y Marina forman parte de un equipo, de un elenco impresionante”.

El ganador del Oscar por “Gravedad” en 2013, resaltó que “Roma” fue creada a partir de sus memorias, pero también gracias a lo que la maravillosa cinematografía le ha dado.

“¿Qué habría hecho Emmanuel Lubezky si hubiera hecho esta película? Esta (estatuilla) también es para ti. Gracias a México, a mi familia y a mis tres hijos (Jonás, Olmo Teodoro y Tess Bu)”.

Tras una hora de transmisión, “Bohemian Rhapsody”, una de las favoritas de la noche, hizo su primera aparición al arrebatarle su tercer Oscar a “Roma”. Fue en Mejor Edición de Sonido y lo recibieron John Warhust y Nina Hartsone.

No tenía caso que “Bohemian Rhapsody” se bajara del pódium, pues continuaba el reconocimiento a la Mejor Mezcla de Sonido y también lo mereció. Los ganadores fueron: Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali.

El segundo Oscar para “Roma” cayó enseguida y fue a la Mejor Película Extranjera. Se trata de la primera vez que una producción mexicana lo recibe en esta categoría.

De nueva cuenta, Alfonso Cuarón subió por el galardón luego de que Javier Barden, en su calidad de presentador, se dirigió en el idioma español al presidente de Estados Unidos, Donald Trump:

“No hay fronteras, no hay muros que frenen el talento en cada país del mundo. Hay historias que nos conmueven. Celebramos la excelencia y cultura de los diferentes países”.

Alfonso Cuarón dijo que aprendió mucho de películas como “El ciudadano Kane” y “El padrino”.

“Cuando me preguntaron por la Nueva Ola Francesa, decía que hay muchos caminos para el océano y todos los nominados muestran que somos parte del mismo océano. Quiero agradecer a México por ser la playa de la que emerge este filme y a mis hijos por ser la corriente que lleva las olas de mi vida”.

El tercer Oscar para “Bohemian Rhapsody” llegó en voz del actor Michael Keaton al revelar que la Mejor Edición se dirigía a John Ottman. El Mejor Actor de Reparto se otorgó a Mahershala Ali por su actuación en “Green Book”. Daniel Craig y Charlize Theron fueron los encargados de dárselo.

Es la segunda vez que Ali es aplaudido de esta manera por la Academia, pues en 2016 lo mereció por su interpretación como “Juan” en “Moonlight”.

En su discurso, dijo: “Quiero dedicar esto a mi abuela, quien me ha jalado las orejas toda la vida y me empuja a hacer todo de manera positiva. Agradezco a mi esposa, mi hija, a mi productor y a todos los que colaboraron para hacer esta película”.

Una de las sorpresas de la noche fue el triunfo de Marvel sobre Disney y Pixar a la Mejor Película Animada para “Spider-Man Into The Spider-Verse”. La presea al Mejor Corto Animado se lo llevó “Bao” de Pixar. Lo recogieron las realizadoras Domee Shi y Becky Neiman.

“Period. End of sentence” ganó frente a “Black Sheep”, “Endgame”, “Lifeboat” y “A night at the garden” en Mejor Cortometraje Documental. En su discurso, Rayka Zehtabchi, una de las realizadoras expresó: “No estoy llorando porque esté en mi periodo, sino porque no puedo creer que una película sobre la menstruación acabe de ganar el Oscar”.

El chef José Andrés y el actor mexicano Diego Luna arribaron al escenario para presentar “un cachito” de Roma. Se refirieron al tráiler de la película de Alfonso Cuarón.

Aunque Diego inició hablando en español, pues resaltó que “ya nos abrieron las puertas en los Oscar y ahora no nos van a sacar, continuó su participación en el idioma inglés.

“Alfonso Cuarón presenta un retrato honesto y fundamental de la Ciudad de México. Una película llena de contrastes y contradicciones”, expresó Luna mientras que José Andrés añadió que “Roma es una historia de mujeres solitarias, hombres ausentes y diferencias de clases.

“Es un filme que le da voz a los que no la tienen y nos recuerda el entendimiento y compasión que le debemos a toda esta gente invisible, a los inmigrantes y mujeres que mueven a la humanidad hacia adelante”.

Paul Rudd y Sarah Paulson presentaron la categoría a Mejores Efectos Especiales. El filme vencedor fue “First Man” y acto seguido llegó uno de los momentos más esperados con Lady Gaga y Bradley Cooper interpretando “Shallow”, en el Dolby Theatre.

El Mejor Cortometraje del año se descubrió para Skin Guy Nattiv y Jaime Ray Newman por “Skin”, a la par que “Green book” lo recibía como Mejor Guion y con esto, se alzaba con su segunda estatuilla de la noche. De nueva cuenta, “Roma” estaba nominada y no lo logró.

Uno de los premios más celebrados fue el que se llevó “Infiltrado en el KKKlan” como Mejor Guion Adaptado. En sus palabras de agradecimiento, es la segunda vez que Spike Lee obtiene el Oscar a lo largo de su carrera. Aprovechó la oportunidad para señalar los ataques racistas que ocurren en Estados Unidos hacia la población afroamericana.

“Nuestros ancestros construyeron este país. La elección presidencial está en la esquina, hay que movilizarnos, estar en la parte correcta de la historia. Más amor y menos odio, hay que hacer lo correcto”.

“Bienvenido al KKKlan”, “El Blues de Beale Street”, “Isla de perros”, “El regreso de Mary Poppins” y “Black Panther”, competían a la Mejor Banda Sonora Original y se alzó ésta última para Ludwig Goransson.

Entre los momentos más emotivos de la gala destacó el que protagonizó Lady Gaga al ser mencionada como ganadora por “Shallow”, tema central del largometraje “A star is born”.

Con el rostro lleno de lágrimas y acompañada de coautores de la canción Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt, la cantante se dirigió a la audiencia, a quienes permanecen en su casa viendo observando desde el sillón.

“Lo único que tengo que decirte es que esto es trabajo duro, de muchísimo tiempo. No se trata de ganar, se trata de no rendirte. Si tienes un sueño lucha por él, hay una disciplina para la pasión. No se trata de las veces que te caigas o te rechacen, se trata de pararte, de ser valiente y de seguir adelante”, resaltó y con ello desató la ovación multitudinaria.

Luego de recordar a las personalidades del cine que fallecieron durante el año pasado, con música dirigida por el director venezolano de orquesta Gustavo Dudamel, se anunció al Mejor Actor de 2018.

Rami Malek fue premiado por su desempeño en “Bohemian Rhapsody” y tras besar a su pareja se dirigió así al público:

“Ay Dios mío, mi mamá está aquí, te amo. Déjenme buscar a mi familia. A mi papá no le dio tiempo de verme hacer esto, pero sé que me está viendo en este instante, es un momento fundamental y estoy muy agradecido hacia todos ustedes por permitirme llegar aquí.

Recordó que es hijo de migrantes provenientes de Egipto, “y parte de mi historia está siendo escrita en este instante y no podía estar más agradecido con cada uno de ustedes y con todos los que confiaron en mí de que llegaría a este momento. Es algo que atesoraré por el resto de mi vida”.

La mexicana Yalitza Aparicio, quien en los últimos meses ha logrado fama y reconocimiento a nivel mundial, no logró quedarse con el Oscar en el segmento de Mejor Actriz y quien sí lo ganó fue Olivia Colman por “The favourite”.

Visiblemente emocionada, dijo que todo lo que estaba ocurriéndole era muy divertido y mirando a Glenn Close, con quien se medía en la misma posición, le expresó: “eres mi ídola desde hace muchos años. Yo quiero ser como tú, eres maravillosa”.

En la recta final de la 91 entrega de los premios Oscar llegó uno de los momentos más esperados y Guillermo del Toro, ganador en 2018 por “The shape of water”, sería el encargado de revelar la noticia de Alfonso Cuarón como Mejor Director por “Roma”.

En su discurso, Cuarón agradeció a sus compadres Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, pero también a la Academia por reconocer a una película que está centrada en una mujer indígena.

“En una trabajadora del hogar que es una empleada sin derechos y que está condenada al silencio y a la oscuridad. El cine tiene la obligación de mirar a aquellos que no son vistos. Gracias a mi familia, muchas gracias a México”.

Finalmente, aunque muchas de las votaciones del público apuntaron a “Roma” como Mejor Película, ante la sorpresa de muchos, el triunfo fue para “Green book”.

“Hicimos esta película con amor, también con ternura y respeto. Toda la historia se refiere a amarnos los unos a los otros pese a las diferencias de quienes somos”, subrayó el director Peter Farrelly.