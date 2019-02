Roberto Palazuelos publicará libro de consejos para el éxito empresarial

El actor y empresario Roberto Palazuelos afirma que en los negocios está teniendo una buena racha, mientras que actualmente los actores pasan por problemas económicos al no recibir pagos justos por su trabajo.

Durante la inauguración de una exclusiva pastelería en Lomas de Chapultepec, Palazuelos dijo a Notimex que está a punto de publicar un libro de consejos para el éxito empresarial que se llamará “Manual para emprendedores extraviados”, mismo que saldrá en junio próximo.

“Doy consejos para ser exitoso en los negocios y uno de ellos es no platicar tus proyectos por doquier sino solo a los que tienen tu completa confianza, para evitar las envidias que es lo que más afecta a los negocios”.

Abundó que también habla de la alquimia espiritual y de tener un contrato legal correcto para que no se plagien las ideas: “En el libro no expongo nada personal sino lo que he aprendido en la vida, no son casos personales y está en un lenguaje coloquial, porque aterrizo conceptos complejos para que todo mundo entienda”.

Puntualizó que como empresario sigue creciendo: “estoy por abrir mi quinto hotel en Tulum, con un 93 por ciento de ocupación en los otros y ganando predilección, como ejemplo el pasado mes de diciembre tuvimos a la hija de Madonna y eso habla muy bien de nuestros servicios y atención de primera que damos a nuestros huéspedes”.

Descartó hacer un centro de espectaculos en sus hoteles, al considerar que son espacios exclusivos: “Me inclino más hacia el ámbito empresarial, porque la vida del espectáculo es muy dura y ahora que está cambiando todo por la cuestión digital, tengo muchos amigos que tienen bastantes problemas económicos, mientras que yo vivo una bonanza”.