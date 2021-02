Reflexionará McCartney, en libro de memorias, sobre su carrera y sus más de seis décadas como compositor (VIDEO)

“The Lyrics: 1956 to the Present” llevará como nombre el próximo libro de memorias del ex beatle Paul McCartney.

En dos volúmenes y 960 páginas, el ex integrante del cuarteto de Liverpool reflexionará sobre su carrera y sus más de seis décadas como compositor.

“Con más frecuencia de lo que esperaría, me han preguntado si escribiría algún día una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado.

“Lo único que siempre me las he arreglado para hacer, ya sea en casa o de viaje, es escribir canciones nuevas.

“Sé que a algunas personas, cuando llegan a cierta edad, les gusta ir a un diario para recordar los acontecimientos del pasado, pero yo no tengo esos cuadernos.

“Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, que he aprendido que tienen el mismo propósito.

“Y estas canciones abarcan toda mi vida”, refirió McCartney sobre “The Lyrics: 1956 to the Present” a través de un comunicado de prensa.