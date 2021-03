“Qué poca madre tiene”: Le dice López-Doriga a Ignacio Mier

Luego de que el diputado, Ignacio Mier Velazco, arremetiera contra una reportera cuando le cuestionó la razón por la que Morena se opone a que el INE vigile los recursos de los diputados que se van a reelegir en una supuesta campaña, el periodista Joaquin López Dóriga estalló contra Velazco.

“Qué poca madre, señor diputado, así se lo digo. Neta así, no abuse de una mujer, no abuse de una reportera, no la intimide, no la insulte, no le falte el respeto como le faltó”.