Periodista asegura que Enrique Guzmán lo amenazó con una pistola en la cabeza

Enrique Guzmán está envuelto en la polémica después de que su nieta Frida Sofía lo acusara de haber acosado sexualmente de ella a los cinco años, tras esto, han salido algunas famosas como Lorena Velázquez quien ha asegurado que el cantante es una persona violenta y otro que se une a las declaraciones es el periodista Víctor Hugo Sánchez.

En una participación que tuvo en el programa De Primera Mano, Víctor Hugo Sánchez recordó la ocasión en que Enrique Guzmán lo amenazó con una pistola, la cual la colocó en su cabeza, algo que hizo que temiera por su vida.

“Me hice novio de Alejandra Díaz, que era su mánager y en aquellos años Enrique Guzmán se presentaba de miércoles a sábados en el Fiesta Americana y era un exitazo. Yo empecé a ir por admiración, por que luego se aparecía Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, políticos”.

Una vez que conoció a Enrique Guzmán, el cantante le pidió al periodista publicar una nota en la que se mencionara que le habían robado dinero a Alejandra Guzmán.

“Un día me dice que me iba a dar una nota: ‘A mi hija le acaban de robar 2 millones de dólares Fernando Iriarte, Darío de León y Miguel Blasco’.

Me da la nota y yo la publico y me doy a la tarea de buscar a Fernando y Darío para que me dieran su versión, no quisieron contestar y Enrique me alimentaba de información”, contó.

Una vez que consiguió una entrevista con Miguel Blasco, todo se salió de control ya que el español había asegurado que era Enrique Guzmán quien quería quedarse con el dinero.

“Durante 15 días estuve publicando información hasta que Jaime Sánchez Rosaldo me llama y me dice que iba a venir a México Miguel Blasco y que quería platicar conmigo.

Voy con Miguel, publico la nota, yo no tenía que consultarle a Enrique porque no trabajaba con él y era un periodista independiente”.

Tras publicar la entrevista que le hizo a Miguel Blasco, Enrique Guzmán se enojó con Víctor Hugo Sánchez y lo confrontó en una de sus presentaciones.

“Al día siguiente que sale la nota, Enrique manda un fax diciéndome: ‘Grandísimo pendejo, ¿Qué hiciste?’ así con puño y letra (…), llegó en la noche al show y se hizo un silencio sepulcral, se salen todos los que estaban ahí, me mete a la recámara (Enrique Guzmán) y me pone una pistola en la cabeza”, recordó el periodista.

“Había un plato llena de sustancia y me empieza a pegar y a pegar. Me decía: ‘Por tu culpa ya mi hija me odia, piensa que la quiero estafar y que me quiero quedar con ese dinero’ porque lo que decía Miguel Blasco era que Enrique quería quedarse con ese dinero”.

Tras un tiempo después de tener la pistola en la cabeza, Enrique Guzmán dejó ir al periodista, quien aún no sabía bien qué es lo que había pasado.

“Me empieza a pegar y le digo: ‘Si me va a disparar pues ya jálele’ (…), avienta la pistola a la cama , se suelta él en la cama y se pone a llorar: ‘Por tu culpa mi hija me odia, lárgate no te quiero ver en mi vida’.

Me salgo de ahí muerto de miedo, empecé a caminar y no entendí qué es lo que había pasado”, mencionó.

Finalmente, Víctor Hugo Sánchez dijo que volvió a ver a Enrique Guzmán 5 años después, al parecer el cantante no lo recordaba.

“No lo volví a ver hasta 5 años después en un programa que conducía Daniela Romo, yo creo que no se acordaba porque me saludó muy cordial, no lo he vuelto a ver”.