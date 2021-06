“No me interesa”: Pati Chapoy responde a críticas por extender horario de Ventaneando

A partir de este lunes 31 de mayo, el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ extendió su horario por una hora más, decisión que dividió opiniones entre los televidentes y hasta de usuarios de las redes sociales.

Por un lado, algunos fans del programa vieron con buenos ojos el que la emisión de TV Azteca esté en pantalla de 15:00 a 17:30 horas; sin embargo, hubo muchos a quienes no les agradó la idea

Es por ello que en redes sociales han surgido numerosos comentarios en donde los internautas manifiestan su inconformidad porque ‘Ventaneando’ ahora dure dos horas y media, afirmando que el programa se volverá tedioso y aburrido.

“Mucho tiempo es muy tedioso”; “Líderes con un pésimo rating, no llega a veces ni al medio millón de espectadores”; “Ya estamos entendiendo el por qué las personas han dejado de ver TV. La mayoría de los programas son basura”; “Pues qué mal, pues no tienen nada de contenido, entre el sorteo millonario y lo que platican entre ellos, ya no vale la pena verles”, son solo algunos de los comentarios.

Pati Chapoy explota contra cibernautas

Ante la gran cantidad de muestras de descontento por parte de los cibernautas, la periodista Pati Chapoy se pronunció al respecto con una postura muy diferente a la que ha mostrado en televisión.

Y es que con frases breves pero concisas, la comunicadora se encargó de callar a más de uno en su cuenta de Twitter.

“Fácil… no lo veas”, “No me interesa”, “Mejor desaparécete de Twitter”; “Claro que hay presupuesto, no te imaginas lo que cuesta hacer tele”, “¿Y cuál es la forma según tú?”, fueron algunas de las frases que lanzó Chapoy.