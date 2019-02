Nicolas Cage engalana la pantalla de A&E con el ciclo “Movie special”

La pantalla del canal de paga A&E se engalanará este 16 de febrero con la presencia del actor de Hollywood, Nicolas Cage, en el ciclo “Movie special” que proyectará las cintas “El apocalipsis”, “El vengador anónimo” y “Peligro en Bangkok”.

Mediante un comunicado se informó que la sesión fílmica iniciará a las 17:50 horas con la película “El apocalipsis” (Left behind). De acuerdo con la historia, el piloto de una aerolínea y un periodista se encuentran entre los que tienen que tratar de dar sentido a un evento profético que causa que millones de personas desaparezcan repentinamente.

El maratón continúa a las 20:00 horas con “El vengador anónimo” (Seeking justice), cinta de acción que retrata la vida de un marido desesperado que solicita los servicios de un grupo parapolicial para vengarse de quien ultrajó a su amada esposa.

Sin embargo, el grupo necesita que él les haga un “favor” ¿Qué le pedirán a cambio? ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar él para devolver la ayuda que le prestaron?

Para cerrar, Cage, ganador del Oscar, Globo de Oro y SAG por su papel en “Leaving Las Vegas” (1995) llega a las 22:00 horas con “Peligro en Bangkok” (Bangkok dangerous), largometraje en el que un asesino a sueldo, que cumple con una serie de trabajos en Bangkok, rompe sus propias reglas al enamorarse de una mujer del lugar y encariñarse con su chico de los mandados ¿Qué consecuencias podrá traerle este traspié?

Nicolás Cage es un reconocido productor y actor estadunidense. Ha trabajado en producciones como “Hombre de familia”, “60 segundos”, “Temporada de brujas”, “La leyenda del tesoro” y “Vampire´s kiss”, entre otras.

El artista aseguró que creó un nuevo método de actuación al que llama “Shamanic Nouveau”, el cual ha utilizado a lo largo de su carrera y planea un día escribir un libro sobre él.

Actualmente está a la espera del estreno de la cinta “Prisoners of the Ghostland” y está inmerso en la filmación de “Color out of space” y “The Croods 2”.