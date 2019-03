Natti Natasha lanza álbum con mensajes de empoderamiento femenino

La cantante dominicana Natti Natasha lanza su primer álbum llamado “ilumiNATTI”, con el cual quiere ser la voz de las mujeres, y dejar un mensaje a través de sus letras sobre el empoderamiento y superación femenina.

“Es un álbum de empoderamiento y superación para todas las mujeres y los hombres, hay de todo, de amor, desamor, empoderamiento, es todo desde la perspectiva de una mujer, porque todas las mujeres pasamos por muchas cosas que quizás nos dan vergüenza o miedo contar, pero si puedo servir como herramienta para ser la voz de las mujeres lo haré y sin miedo”, dijo Natti Natasha en entrevista con Notimex.

La intérprete explicó que su disco es feminista, “es un feminismo positivo o sea no es nada rudo ni para atacar al hombre, porque sería injusto y de muy mal gusto generalizar a los hombres, muchos de ellos me han ayudado a estar en donde estoy hoy en día, ellos han aportado a la carrera de Natti Natasha”.

Fue la cantante estadunidense Lauryn Hill, quien inspiro a la dominicana a crear su música con mensajes de superación.

“Fue una artista de lo poco que podía escuchar en el momento, de las pocas mujeres que había dentro de lo urbano que llevaba un mensaje de superación y de tanto orgullo de ser mujer y de tanto respeto a la mujer. Fue una artista que me inspiró bastante y hasta hoy sigo escuchando sus canciones”, comentó.

Su primer álbum cuenta con 17 temas de género urbano, “tiene reggaetón, trap, bachata que es de la República Dominicana, y tiene una balada, así que es bastante variado para todo el público”, señaló.

El material cuenta con las colaboraciones de Anitta, Kany García y el cantautor mexicano Joss Favela quien le compuso “La mejor versión de mí”.

“Fue mi primer acercamiento para compartir con un artista mexicano que para mí fue una bendición, porque estaba aquí en México y me mostró la canción con una guitarra, me cantó una parte y yo quedé impactada. Me dijo que la tenía guardada, porque quería que yo la interpretara y para mí eso fue un reto, porque nunca había lanzado una balada”, contó.

En cuanto a las críticas acerca del reggaetón sobre las letras que denigran a la mujer, la cantante de urbano aseguró que todos los géneros musicales tienen temas que hablan de cosas explícitas, es así que las criticas dependen de los gustos personales de cada quién.

“Pero no hay que hacernos de la vista gorda, que no solo es en reggaetón, lo hay en baladas, en rock, en pop y en todo tipo de géneros hay letras muy explícitas, creo que es cuestión de gustos, a quien no le gusta podrá decir que denigra a la mujer, pero hay baladas que también denigran a la mujer”.