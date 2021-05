Murió Jonathan, hermano del ex presidente de EU George H.W. Bush

El empresario Jonathan Bush, el hermano menor del fallecido ex presidente de Estados Unidos,. George H.W. Bush (1989-1993) y tío del ex presidente George W. Bush, murió a los 90 años en su residencia en Jupiter, en la costa este de Florida.

La Fundación George & Barbara Bush, con sede en Texas, informó este jueves que Bush falleció el miércoles, sin detallar las causas de la muerte.

“Nuestras oraciones y amor están con la familia Bush al recordar a un maravilloso esposo, padre, abuelo y hermano, un buen caballero y un alma noble”, señala la fundación.

Subrayó que era además “un gran cantante y bailarín, sin duda el mejor bailarín de sus hermanos”. Bush, que habría cumplido 90 años hoy jueves, trabajaba en el mundo de las finanzas y fue el último superviviente de los cinco hermanos de la familia.

El ex presidente George H.W. Bush, padre del expresidente George W. Bush (2001-2009), murió en 2018 en su casa de Houston (Texas).

Jonathan Bush ayudó a recaudar fondos para la campaña presidencial de su sobrino.

Jonathan Bush era el padre del presentador de televisión Billy Bush, quien fue despedido por el canal NBC debido a una grabación del programa de espectáculos “Access Hollywood” con Donald Trump que salió a la luz cuando el magnate inmobiliario era candidato presidencial en 2016.

Billy Bush apareció junto al candidato republicano a la Casa Blanca en la grabación de 2005 en la que el republicano hace comentarios vulgares y machistas.

Al periodista, que es primo del ex presidente George W. Bush y del ex gobernador de Florida y ex aspirante presidencial Jeb Bush, no se le escucha hacer declaraciones machistas como las de Trump, pero se le oye reírle los comentarios al magnate neoyorquino.